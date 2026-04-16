Uma fábrica de investimento milionário foi inaugurada em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, nesta semana. Trata-se do mais novo empreendimento da Suspensys, uma das principais fabricantes globais de sistemas de suspensão e eixos para veículos comerciais.

Com investimento de R$ 150 milhões, a unidade possui 15 mil m² e se dedica à produção de eixos dianteiros de caminhões e ônibus destinada à Mercedes-Benz. Agora, também tem fabricado eixos para semirreboques da Randoncorp, além de se preparar para atender a outras montadoras.

A fábrica tem origem em um contrato de fornecimento exclusivo com a Mercedes-Benz para eixos dianteiros no Brasil. “Como é nosso eixo, nosso desenho, temos os direitos sobre o produto. Por isso optamos pela exclusividade. Este será exclusivo para nós aqui no Brasil”, disse Matthias Kaeding, vice-presidente da montadora.

Créditos: Suspensys/Divulgação

Ainda segundo Kaeding, o planejamento também está alinhado a uma reorganização na cadeia de suprimentos. A nacionalização da produção traz ganhos diretos: “Reduz o custo. Mas, mais importante, nos deixa focar no que fazemos melhor. A complexidade do eixo dianteiro passa para a Suspensys, e nós focamos no restante”.

A fábrica passa a contar com um centro logístico responsável pela distribuição de peças de reposição. Com área total de 250 mil m², o terreno industrial ainda tem espaço para expansão. Hoje, a unidade, que foi projetada com maior nível de automação em relação às operações anteriores da companhia, trabalha com mais de 150 variações de eixos.

Ciclo amplo de investimentos da Randoncorp

O novo empreendimento em Mogi Guaçu faz parte de um ciclo amplo de investimentos do grupo Randoncorp no interior de São Paulo. O projeto grandioso envolve as diferentes empresas da companhia, como a Castertech e a Frasle Mobility. Ao todo, a empresa projeta um investimento de nada menos que R$ 350 milhões, segundo o presidente.