Uma nova indústria de bebidas irá gerar empregos e movimentar a economia de Goiana, localizada em Pernambuco. A Athena Bebidas, empresa catarinense, implantará uma estrutura para produzir bebidas energéticas e refrigerantes que ocupará uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados na cidade.

Com investimento privado e incentivo fiscal do Governo do Estado, a unidade tem previsão para começar a operar entre janeiro e fevereiro de 2027. A primeira etapa da construção já foi iniciada, com a limpeza do terreno, e a expectativa é de que as obras sejam concluídas dentro de um ano.

Essa é a segunda fábrica da empresa de bebidas no município. Projeta-se a geração de cerca de 300 empregos diretos, além de 500 oportunidades indiretas. As diretrizes do mais novo empreendimento foram apresentadas em uma reunião realizada no Paço das Heroínas de Tejucupapo, sede da Prefeitura Municipal.

Créditos: Divulgação/Athena

Estiveram presentes o prefeito Marcílio Régio, a vice-prefeita Lícia Maciel, o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Goiana (AD Goiana), Gilberto Miranda, o procurador do município Rodrigo Dias, o secretário de Finanças Cal Volia, além da equipe técnica do projeto.

Nova fábrica representa avanço para Goiana

Segundo o prefeito, o investimento representa um avanço para a economia local: “A chegada da Athena Bebidas amplia as oportunidades de emprego e movimenta a economia local. Estamos organizando o município para receber novos empreendimentos e garantir que a população seja beneficiada”.

Gilberto Miranda, presidente da AD Goiana, também seguiu na mesma linha, ressaltando a importância da iniciativa: “Há um trabalho técnico voltado à atração de investimentos e ao diálogo com o setor produtivo. A instalação dessa indústria mostra o potencial de Goiana e abre espaço para novas iniciativas”.

Com o objetivo de preparar a população para as vagas que serão ofertadas, a Prefeitura de Goiana afirmou que deverá ampliar as ações ligadas à qualificação profissional.