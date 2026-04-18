A busca por respostas além da Terra continua despertando curiosidade e alimentando projetos cada vez mais ousados, especialmente quando envolve regiões pouco exploradas e cheias de mistério. No entanto, cientistas vêm mudando a forma de enxergar esses ambientes, apostando em locais considerados extremos e até mesmo inacessíveis até pouco tempo atrás.

Justamente dentro desse cenário surge uma proposta inovadora apresentada por Connor Bunn e Pascal Lee, do SETI Institute, durante a 57th Lunar and Planetary Science Conference (LPSC). A ideia gira em torno da missão Orpheus, um equipamento com capacidade de decolagem e pouso vertical que pretende explorar áreas subterrâneas de Marte em busca de sinais de vida.

Uma nova forma de explorar o planeta vermelho

Ao contrário das missões tradicionais, que analisam apenas a superfície, o projeto aposta justamente em regiões profundas e vulcânicas do planeta. Isso acontece porque a superfície marciana é considerada extremamente hostil, com radiação intensa e presença de substâncias químicas tóxicas, o que dificulta a existência de qualquer forma de vida atualmente.

No entanto, os cientistas acreditam que o interior do planeta pode contar uma história diferente, já que essas áreas oferecem proteção natural contra essas condições severas. A missão Orpheus pretende investigar fissuras e cavernas vulcânicas, locais onde o calor e possíveis reservas de água podem criar um ambiente mais favorável.

Essa abordagem representa uma mudança importante na exploração espacial, já que busca não apenas entender o passado de Marte, mas também identificar se ainda existem condições para a sobrevivência de organismos microscópicos. Até mesmo a preservação de sinais antigos de vida pode estar escondida nesses locais.

Créditos: Shutterstock

Região vulcânica pode esconder respostas

O foco principal da missão será a região de Cerberus Fossae, localizada em Elysium Planitia, considerada uma das áreas com atividade vulcânica mais recente do planeta. Cientistas apontam que essas formações são relativamente jovens, o que aumenta as chances de encontrar ambientes ainda ativos ou preservados.

Dentro dessa região, um dos pontos mais promissores é Cerberus Tholus, especialmente uma abertura conhecida como Vent #5. A expectativa é que esse local possa oferecer pistas importantes sobre a existência de vida, já que há indícios de atividade vulcânica recente, algo essencial para manter condições favoráveis.

Na Terra, ambientes vulcânicos são conhecidos por abrigar vida devido à combinação de calor, água e nutrientes químicos. Em Marte, a lógica pode ser semelhante, principalmente em áreas protegidas da superfície, onde a radiação não atinge com tanta intensidade.

Essa comparação fortalece a hipótese de que o planeta pode ter mantido, ou até mesmo ainda manter, algum tipo de atividade biológica em regiões subterrâneas. Justamente por isso, a exploração desses locais se tornou prioridade para essa nova missão.

Tecnologia inédita para acessar locais extremos

Diferente dos tradicionais robôs com rodas, Orpheus será um tipo de “hopper”, semelhante a um quadricóptero, capaz de voar e pousar em diferentes pontos do terreno. Essa característica permite alcançar áreas que seriam impossíveis para rovers convencionais, como crateras íngremes e fissuras profundas.

O sistema de decolagem e pouso vertical garante mobilidade entre diferentes locais de interesse, tornando a missão mais dinâmica e eficiente. Assim, o equipamento poderá explorar diversos pontos da região vulcânica sem depender de trajetos limitados pela superfície irregular.

Créditos: Divulgação/NASA

Além disso, o dispositivo contará com instrumentos científicos avançados, como câmera colorida, espectrômetro de infravermelho próximo e radar de penetração no solo. Esses equipamentos permitirão analisar a composição das rochas, identificar possíveis sinais de vida e estudar a estrutura geológica das áreas exploradas.

Com essa combinação de tecnologia e estratégia, a missão Orpheus busca ir além do que já foi feito em Marte, investigando justamente os locais mais promissores e menos acessíveis. Até mesmo a possibilidade de encontrar vestígios preservados ou ambientes ainda habitáveis passa a ser considerada com mais força dentro desse novo modelo de exploração.