A Uber anunciou um investimento significativo, superando 10 bilhões de dólares, para desenvolver veículos autônomos. Essa estratégia marca uma das maiores mudanças na trajetória da empresa desde sua fundação. A companhia busca se reposicionar no mercado, diante da rápida evolução dos robotáxis, que têm ganhado espaço na mobilidade urbana.

A nova estratégia da Uber envolve investimentos diretos em frotas de veículos autônomos e na aquisição de participações em startups de tecnologia. A empresa firmou parcerias com diversas companhias, incluindo a Baidu e a Rivian, além de ampliar acordos com a Lucid Motors para adquirir até 35 mil carros.

Concorrência acirrada

O movimento da Uber ocorre em um cenário de crescente concorrência no setor de transporte autônomo. Gigantes da tecnologia, como a Waymo e a Tesla, estão avançando com seus próprios modelos de transporte, muitos dos quais operam sem intermediários.

Esse é um risco significativo para a Uber, que pode ser eliminada da cadeia de valor se essas empresas conectarem diretamente seus serviços aos consumidores. A Waymo, por exemplo, já possui uma presença relevante em mercados como São Francisco, com planos de expansão rápida.

A estratégia da Uber representa uma mudança drástica em seu modelo de negócios, que anteriormente evitava a posse de ativos físicos. Agora, ao investir em veículos e tecnologia, a empresa adota um modelo mais intensivo em capital.

Isso gera dúvidas entre investidores sobre a rentabilidade e a sustentabilidade financeira da nova abordagem. A Uber tenta equilibrar a necessidade de crescimento com a manutenção da lucratividade, após anos de prejuízos acumulados.

Em vez de competir diretamente com desenvolvedores de tecnologia, a Uber busca se estabelecer como um hub de distribuição. A ideia é servir como a principal interface entre operadores de robotáxis e usuários finais.

Nesse modelo, diferentes empresas podem usar a plataforma da Uber para oferecer corridas, enquanto a companhia monetiza o acesso ao consumidor e oferece serviços complementares.