Conectar as duas maiores cidades do estado por meio de uma nova travessia é o objetivo de uma obra estimada em cerca de R$ 30 milhões. Com 183 metros de extensão, a futura estrutura deve ampliar as opções de deslocamento entre os municípios e acompanhar o avanço urbano registrado na região metropolitana.

O projeto foi anunciado pelo governo de Mato Grosso, que publicou a licitação para a construção da ponte sobre o Rio Cuiabá. A estrutura fará a ligação entre Cuiabá e Várzea Grande, cidades que concentram grande parte da movimentação econômica e populacional do estado.

De acordo com as informações divulgadas, a ponte será construída na região da Barra do Pari. O traçado previsto vai conectar os bairros Santa Rosa e Mirante do Pari, criando uma nova alternativa para quem precisa cruzar o rio diariamente.

A iniciativa surge justamente em meio ao crescimento das áreas urbanas dos dois municípios. A expectativa do governo é que a nova ligação ajude a distribuir melhor o fluxo de veículos e facilite a mobilidade entre diferentes pontos da região.

Com a entrega da obra, Cuiabá e Várzea Grande passarão a contar com oito conexões entre si. Desse total, três ligações foram entregues recentemente ou ainda estão em fase de construção, incluindo as pontes Sarita Baracat e do Rodoanel.

Créditos: Wikimedia Commons

Nova etapa ainda será necessária para concluir o projeto

Além da estrutura principal, o governo informou que uma nova licitação deverá ser realizada para viabilizar os acessos à ponte. Esse trecho complementar terá extensão de pouco mais de três quilômetros e será fundamental para integrar a travessia ao sistema viário local.

A concorrência para escolher a empresa responsável pela construção da ponte está marcada para o dia 22 deste mês. O processo ocorrerá por meio do Sistema de Aquisições Governamentais (Siag) da Seplag-MT, dando início a mais uma etapa de um projeto voltado para reforçar a ligação entre Cuiabá e Várzea Grande.