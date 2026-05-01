Uma nova tecnologia está sendo utilizada para revolucionar os pagamentos nos supermercados do mundo todo. Trata-se do Dash Cart, um carrinho de compras inteligentes que tem sido desenvolvido pela Amazon desde setembro de 2020 para mudar a rotina das compras, diminuindo o tamanho das filas e facilitando o atendimento.

Na prática, o Dash Cart funciona através de sensores, com câmeras e inteligência artificial que trabalham com o objetivo de identificar os itens de forma automática. Assim, os produtos comprados passam pelo sensor sem a necessidade do consumidor enfrentar longas filas, tão habituais em grandes estabelecimentos do Brasil e do exterior.

Créditos: Divulgação/Amazon

A ferramenta detecta os produtos conforme eles são adicionados e escaneados por um QR Code no aplicativo da Amazon. Por conta da integração com a balança interna e uma tela tátil, o carrinho consegue mostrar a precisão de pesagem e alerta sobre os itens que não foram detectados. Em um primeiro momento, o Dash Cart foi desenvolvido para atender compras de pequeno e médio porte, de até duas sacolas grandes.

Como é feito o pagamento com o Dash Cart?

Após passar os produtos e realizar o pagamento, o cliente devolve o carrinho tecnológico para a área indicada. Assim como o processamento da compra, o pagamento também é feito de forma automática, através da conta da Amazon. Ou seja, não precisa de dinheiro em espécie, cartões ou, no caso do Brasil, o Pix.

Dessa maneira, o atendimento fica muito mais rápido e prático. O Dash Cart já é uma realidade em algumas lojas Amazon Fresh e unidades da Whole Foods Market, nos Estados Unidos. Embora ainda não tenha chegado ao Brasil, essa é uma iniciativa que tem se mostrado promissora e pode pintar por aqui em breve para melhorar o atendimento e os resultados do setor varejista.