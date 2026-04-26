A arquitetura e o design das casas, normalmente, não seguem um padrão linear quando o assunto é tendência. Em algumas situações, aliás, o que fez sucesso no passado volta com tudo, enquanto o queridinho de outrora perde espaço. Um ponto, porém, é consenso. As inovações costumam chegar da Europa.

Desta vez, os arquitetos e especialistas em decoração do continente apostam em algo pouco visto no Brasil para embelezar as casas e os imóveis. Por aqui, muitas pessoas já adotam o piso laminado no interior por n fatores. Desde beleza até a facilidade para limpar.

Na Europa, contudo, a tendência é utilizar o piso laminado em espinha de peixe. O material é revestido com microcimento, porcelanato e pedras naturais. Ou seja, adiciona um charme para as casas que já utilizavam o piso laminado comum sem uma mudança completa na estrutura e decoração.

Benefícios do piso laminado em espinha de peixe

Apesar da limpeza não ser das mais complicadas com laminado normal, o espinha de peixe traz uma durabilidade ainda maior. Por se tratar de um material com revestimento de pedras naturais, o desgaste diário não ocorre na mesma intensidade. Além disso, a tendência da Europa permite aplicação em paredes, escadas e bancadas. O que traz um ar de contemporaneidade.

A inovação nos interiores de diversas casas do continente reflete uma mudança no comportamento das pessoas. Antes, o desejo era de imitar o aspecto da madeira, mas sem os malefícios do material. Hoje, contudo, a vontade é de valorizar texturas autênticas e singulares para representar o próprio imóvel.

Dessa forma, mesmo que o custo seja mais alto em comparação ao piso laminado comum, as pessoas investem na tendência em busca de um ambiente mais aconchegante. Os brasileiros mal podem esperar a chegada do espinha de peixe para explorar a criatividade dentro de casa.