Igor Paixão ganha um salário para lá de considerável no Olympique de Marseille: 50 mil euros (R$ 2 milhões). Mas as cifras recebidas pelo atacante parecem até perder um pouco de seu valor real se comparadas às que Marquinhos embolsa no Paris Saint-Germain.

O capitão do PSG fatura nada menos que 1,12 milhão de euros (R$ 6,66 milhões) por mês para atuar no Parque dos Príncipes. O zagueiro da Seleção Brasileira é o segundo jogador mais bem pago do futebol francês, ficando atrás apenas de Ousmane Dembélé, que fatura R$ 8,9 milhões.

Os dados foram publicados pelo jornal L’Équipe e correspondem aos ganhos dos atletas na temporada 2025/26. O levantamento foi feito a partir da estimativa do salário bruto de cada jogador e não inclui valores atrelados a bonificações por desempenho, como gols marcados, partidas disputadas e títulos conquistados.

Créditos: Instagram/Marquinhos

Enquanto Marquinhos é o vice-líder do ranking, Paixão ocupa a modesta 24ª posição. O que não é de se menosprezar, tendo em vista o domínio financeiro que o PSG exerce na Ligue 1: os 14 jogadores mais bem pagos do campeonato estão à disposição do técnico Luis Enrique no atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.

Confira abaixo os 10 atletas mais bem pagos da Ligue 1: