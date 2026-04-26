Aos 41 anos de idade, Cristiano Ronaldo começa a pensar cada vez mais na aposentadoria do futebol. Tanto assim é que o craque português já até construiu uma mansão para morar com a família quando oficializar o ato de pendurar as chuteiras, segundo o jornal Mirror.

Recentemente, as obras da nova casa de luxo do gajo foram concluídas. CR7 investiu nada menos que 30 milhões de libras (R$ 202 milhões) para erguer a estrutura da residência de 900 metros quadrados localizada na Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal.

A mansão levou três anos para ficar pronta. O projeto prioriza áreas de lazer e convivência, com oito quartos, piscinas internas e externas, passarela subaquática, quadras de areia e de tênis, academia equipada e sala de massagem. Ainda tem uma área privativa que é uma espécie de praia, com um parque infantil integrado.

Créditos: Instagram/Cristiano Ronaldo

O terreno ainda conta com sala de cinema e espaço para filmes ao ar livre. Quanto aos acabamentos, são todos do maior nível de sofisticação: ambientes com mármore italiano, torneiras em ouro maciço e um mural da grife Louis Vuitton desenvolvido sob medida para o quarto compartilhado por Cristiano e Georgina.

Cristiano Ronaldo se mudará após aposentadoria

Segundo o Mirror, a mudança de Cristiano com a família para a mansão de Cascais ocorrerá após o craque pendurar as chuteiras. O camisa 7 tem mais dois anos de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e quer chegar aos 1000 gols na carreira.

A última renovação rendeu ao português uma elevação em seu patrimônio líquido, que agora está estimado em 1,4 bilhão de libras. O acordo com as autoridades sauditas, que mandam no clube, foi firmado por 492 milhões de libras.

CR7 está noivo de Georgina Rodríguez desde agosto de 2025. Há nove anos juntos, os dois formam uma família com cinco filhos, sendo dois deles biológicos.