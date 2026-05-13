O Governo Federal lançou um novo programa denominado Aurora, destinado a apoiar professoras que estão grávidas ou que têm filhos de até dois anos. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) anunciou que esse programa oferecerá bolsas de estudo no valor de R$ 5.200,00 mensais, com duração de 24 meses.

O Programa Aurora disponibilizará até 300 bolsas para professoras que estejam vinculadas a programas de pós-graduação recomendados pela CAPES. As interessadas devem ser professoras permanentes ou colaboradoras que estejam gestantes a partir do segundo trimestre ou que tenham filhos com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento, independentemente da idade

Funcionamento das Bolsas

O aporte total do projeto é de R$ 37,4 milhões, destinado a garantir que as mulheres possam conciliar a maternidade com suas atividades acadêmicas. As professoras selecionadas poderão escolher um(a) bolsista com título de doutorado para atuar como apoio em suas funções acadêmicas.

Essa colaboração permitirá que as orientações e as atividades de pesquisa não sejam interrompidas durante a gestação ou nos primeiros anos de vida dos filhos. O objetivo é criar um ambiente que favoreça a permanência das mulheres na academia, proporcionando suporte durante um período desafiador.

Inscrições e Documentação

As inscrições para o primeiro ciclo de análise devem ser feitas até o dia 5 de junho de 2026, através do sistema oficial da CAPES. Para se candidatar, as professoras precisam apresentar uma série de documentos, incluindo currículos Lattes atualizados, projeto de pesquisa e plano de trabalho.

Também é necessário incluir documentos comprobatórios, como atestados médicos ou certidões de nascimento, que confirmem a situação familiar da candidata. A implementação do Programa Aurora é um passo importante para a promoção da equidade de gênero no ambiente acadêmico.