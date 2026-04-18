O Governo do Rio Grande do Norte anunciou a construção do Hospital Metropolitano do RN, localizado no bairro de Emaús, em Parnamirim. Com um investimento de R$ 200 milhões, a obra visa a criação de uma unidade de saúde com 350 leitos e 14 salas de cirurgia, focando principalmente na alta complexidade.

Este projeto é parte do Novo PAC e tem como objetivo reorganizar a saúde pública no estado. A construção do hospital não apenas atenderá a demanda por serviços de saúde, mas também terá um impacto significativo na economia local.

Está previsto que a obra gere cerca de 200 empregos diretos durante seu pico de atividades. O início das obras, que já se encontra na fase de terraplenagem, representa uma mobilização importante para o setor econômico da região, promovendo o desenvolvimento e a melhoria das condições de trabalho.

Estrutura e serviços oferecidos

O Hospital Metropolitano do RN será uma das iniciativas mais robustas para reestruturar o Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Com uma planta que inclui uma estrutura verticalizada e áreas administrativas independentes, o hospital contará com 350 leitos, sendo 40 destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Essa configuração permitirá um suporte contínuo e adequado a pacientes que necessitam de cuidados intensivos. Outro aspecto relevante do novo hospital é sua infraestrutura cirúrgica e diagnóstica.

O projeto prevê a construção de três centros cirúrgicos independentes, totalizando 14 salas de cirurgia. Além disso, haverá um centro de diagnóstico por imagem, equipado com tomografia computadorizada e ressonância magnética. Esses serviços, que atualmente estão concentrados em outros hospitais, serão ampliados, permitindo um melhor atendimento à população.

A Construtora Ramalho Moreira Ltda foi escolhida como a responsável pela execução da obra, após a homologação da licitação em dezembro de 2025. O secretário estadual da Infraestrutura, Gustavo Coelho, destacou que a fase inicial consiste na movimentação de terra e na organização do canteiro de obras. A e