O mais novo RG permite que brasileiros viagem para oito países da América do Sul sem apresentar passaporte. A mudança amplia as possibilidades de deslocamento internacional dentro da região e beneficia turistas que seguem para destinos com acordos específicos de circulação.

A autorização foi oficializada na última sexta-feira (29) e está ligada ao uso da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento passa a ser aceito nos controles migratórios de países que mantêm acordos de livre circulação com o Brasil.

Entre os locais que passam a aceitar a CIN estão Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Justamente por integrarem o Mercosul ou possuírem acordos de associação, esses países permitem a entrada de brasileiros sem a exigência do passaporte em viagens de turismo.

Apesar da novidade, a apresentação do documento físico continua sendo necessária. Até mesmo a versão digital da identidade, disponível em aplicativos oficiais, ainda não substitui o documento impresso nos processos de imigração, segundo as orientações informadas.

Os viajantes também devem verificar o estado de conservação da identidade antes do embarque. Documentos danificados ou que dificultem a identificação do portador podem gerar transtornos durante a conferência dos dados pelas autoridades responsáveis.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Quem precisa emitir a nova identidade

Além das viagens internacionais, a CIN faz parte da unificação do sistema nacional de identificação, utilizando o CPF como número único. Beneficiários de programas sociais federais sem biometria cadastrada deverão regularizar a situação até o fim de 2026, já que o documento será obrigatório para esse grupo a partir de janeiro de 2027.

Para quem já possui biometria registrada anteriormente, como nos cadastros eleitorais, a exigência começará apenas em 2028. Já os brasileiros que não participam de programas sociais podem continuar utilizando o RG antigo até 2032. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mais de 52,4 milhões de CINs já foram emitidas, com destaque para os estados do Piauí e de Sergipe.