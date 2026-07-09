Notícias envolvendo empregos e novas oportunidades são muito procuradas por brasileiros. que desejam uma oportunidade no mercado de trabalho. Pegando gancho neste tema, surge um novo empreendimento, que vai movimentar a economia e gerar novas vagas.

Um novo centro comercial está sendo construído no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, cidade no interior de São Paulo. Com investimento estimado em R$ 60 milhões, o HR Conde Mall tem inauguração prevista para o segundo semestre de 2026 e deve gerar aproximadamente 300 empregos diretos e indiretos.

Localizado na Avenida Salmão, em frente ao Fórum, o empreendimento será desenvolvido pela HR Construtora e contará com uma estrutura moderna, cercada por áreas arborizadas e voltada para gastronomia, lazer e prestação de serviços.

O projeto prevê mais de 7 mil metros quadrados de área construída e cerca de 3 mil metros quadrados de área bruta locável, distribuídos em mais de 30 lojas, número que poderá variar de acordo com o tamanho das operações instaladas.

Créditos: Instagram/@hrcondemall

Detalhes sobre o complexo, incluindo estacionamento

O complexo terá quatro pavimentos, sendo três destinados a lojas e serviços e um subsolo para estacionamento. A estrutura oferecerá mais de 120 vagas, além de serviço de valet e um diferencial voltado à comodidade dos clientes: lavagem de veículos enquanto realizam compras ou utilizam os serviços do mall.

Entre os principais atrativos está o terraço gourmet, que reunirá restaurantes, cafeterias, sorveterias, confeitarias e outras opções gastronômicas. Outra marca já confirmada é a Bodytech, que ocupará um espaço de mais de 1.700 metros quadrados.

A academia receberá investimento superior a R$ 10 milhões e contará com áreas de musculação, cardio, pilates, yoga, indoor cycle, lutas, sauna e espaço de recovery com banheira de gelo.

O projeto também incluirá uma estrutura dedicada ao HYROX, modalidade esportiva que vem conquistando cada vez mais adeptos no segmento fitness.