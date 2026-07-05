O município de Praia Grande, no litoral de São Paulo, se prepara para receber um dos maiores empreendimentos comerciais da região. Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2027, o Villamar Shopping deverá criar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades de trabalho.

O centro comercial será construído em uma área localizada entre as avenidas Presidente Kennedy, Álvaro dos Santos e Castelo Branco, além da Rua 1º de Janeiro, no bairro Mirim, em frente ao prédio da Prefeitura. O projeto contará com cerca de 156 mil metros quadrados de área construída e foi desenvolvido em um ponto considerado estratégico, com fácil acesso para moradores e visitantes.

A estrutura oferecerá uma ampla variedade de opções de compras, lazer e gastronomia. A praça de alimentação terá capacidade para receber até 1.700 pessoas, reunindo 30 operações de alimentação e dois restaurantes. O empreendimento também contará com seis salas de cinema e estacionamento com aproximadamente 2 mil vagas.

Na área comercial, o Villamar Shopping reunirá 345 lojas, sendo oito delas âncoras. Entre as marcas já confirmadas estão Cineflix, C&A, Riachuelo e Renner. A proposta é transformar o espaço em um novo polo de convivência, oferecendo serviços, entretenimento e experiências para diferentes públicos, além de contribuir para o desenvolvimento econômico da Baixada Santista.