Idosos têm direito a um auxílio assistencial que garante um salário mínimo mensal, atualmente fixado em R$ 1.621. Este benefício é destinado a pessoas que comprovam viver em situação de baixa renda, sem exigir contribuição prévia ao INSS.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma importante assistência financeira que se destina a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que vivem em situação de baixa renda. Diferente da aposentadoria, o BPC não exige contribuição prévia ao INSS, focando na proteção social dos mais vulneráveis.

Critérios para acesso ao BPC

Para ter direito ao BPC, é necessário atender a critérios específicos estabelecidos pela legislação. Um dos principais requisitos é a renda familiar per capita, que deve ser de até um quarto do salário mínimo.

Além disso, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter seus dados atualizados, possuir CPF e um registro biométrico válido. A residência no Brasil também é uma condição essencial para a concessão do benefício.

No caso das pessoas com deficiência, é obrigatória a realização de uma avaliação biopsicossocial. Essa avaliação considera os impedimentos de longo prazo que podem afetar a capacidade de trabalho e a vida diária do solicitante.

O pedido do BPC pode ser feito gratuitamente através dos canais oficiais do INSS, como o telefone 135 ou pelo site e aplicativo “Meu INSS”. A solicitação também pode ser realizada presencialmente em uma Agência da Previdência Social. O processo de solicitação do BPC pode ser feito pelo próprio cidadão ou por um representante legal, sem a necessidade de intermediários.

Antes de solicitar o benefício, é crucial que o cidadão verifique se o CadÚnico está atualizado, com um prazo máximo de 24 meses desde a última atualização. O registro biométrico deve estar presente em documentos oficiais, como a Carteira de Identidade Nacional, para garantir a validade do pedido.