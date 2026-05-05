Um benefício pouco conhecido, mas garantido pelo Governo Federal, pode ajudar diretamente famílias que enfrentaram a perda de um ente querido em área urbana. Trata-se de um pagamento destinado a dependentes, justamente em um momento delicado, oferecendo suporte financeiro após o falecimento de quem contribuía ou tinha direito a benefícios.

Esse benefício é chamado de pensão por morte urbana, sendo solicitado por meio do Meu INSS. No entanto, ele só é concedido quando a pessoa falecida possuía qualidade de segurado, recebia algum benefício previdenciário ou já tinha direito adquirido antes do óbito.

Quem tem direito ao benefício

Os dependentes são organizados em três classes, o que define a prioridade no recebimento. Justamente por isso, nem todos podem acessar o pagamento ao mesmo tempo, já que existe uma ordem que precisa ser respeitada para a concessão.

Na primeira classe estão cônjuges, companheiros, inclusive em relações homoafetivas, além de filhos não emancipados menores de 21 anos. Também entram filhos de qualquer idade que tenham invalidez ou deficiência intelectual ou mental reconhecida judicialmente.

Já na segunda classe aparecem os pais da pessoa falecida, enquanto a terceira inclui irmãos não emancipados menores de 21 anos ou com invalidez ou deficiência. No entanto, a regra é clara: se houver alguém na classe anterior, os seguintes são automaticamente excluídos do direito.

Regras e prioridade na concessão

A ordem das classes é justamente o ponto central para entender quem recebe o benefício. Até mesmo situações em que mais de um familiar poderia solicitar são resolvidas com base nessa hierarquia, evitando sobreposição de direitos.

Se, por exemplo, existir cônjuge ou filho que se enquadre na primeira classe, pais e irmãos não terão acesso ao benefício. Isso acontece porque a legislação estabelece prioridade absoluta para os dependentes mais próximos, garantindo que o recurso seja direcionado inicialmente a eles.

Outro ponto importante é que o benefício só pode ser solicitado se a pessoa falecida se encaixar nas condições exigidas. Ou seja, não basta apenas o vínculo familiar, sendo necessário comprovar que havia direito previdenciário no momento do falecimento.

Créditos: Divulgação/gov.br

Como solicitar a pensão por morte urbana

O pedido é feito totalmente online, o que facilita bastante para quem precisa dar entrada no benefício. Não é necessário comparecer presencialmente ao INSS, já que todo o processo ocorre pela internet.

Para iniciar, o interessado deve acessar o Meu INSS, informar CPF e senha e seguir até a opção indicada para solicitações. Em seguida, basta digitar “pensão por morte urbana” e escolher o serviço correspondente para continuar o procedimento.

Depois disso, o sistema orienta cada etapa, permitindo que o pedido seja concluído de forma prática. No entanto, é fundamental seguir corretamente as instruções e garantir que todas as informações estejam de acordo com os requisitos exigidos.

Mesmo sendo pouco divulgado, esse benefício do Governo Federal pode fazer diferença real na vida de quem perdeu alguém. Justamente por isso, entender as regras e saber como solicitar é essencial para não deixar de acessar um direito garantido.