O Cruzeiro trabalha com a possibilidade de montar um pacote de até cinco reforços para a sequência da temporada de 2026, justamente para dar mais opções ao técnico Artur Jorge, em um momento considerado decisivo. A movimentação envolve diferentes setores do elenco e mostra uma estratégia clara da diretoria para encorpar o grupo antes de compromissos importantes.

Segundo informações divulgadas por Samuel Venâncio, a diretoria não descarta trazer um jogador de ponta, posição vista como carente no elenco atual. No entanto, ainda não há nomes confirmados, o que indica que o Cruzeiro segue analisando o mercado com cautela para essa função específica.

Além disso, a defesa segue como um dos focos principais, especialmente com a tentativa de contratar Igor Julio, zagueiro que não está nos planos do Brighton. O cenário é considerado positivo, mas existe concorrência de outros clubes, o que pode dificultar o avanço das negociações.

Outro ponto observado é a lateral esquerda, que também pode receber reforço, principalmente por conta de mudanças previstas no elenco. A saída de Kauã Prates para o Borussia Dortmund a partir de agosto, somada à valorização de Kaiki no mercado europeu, abre espaço para novas movimentações no setor.

No gol, o nome de John, atualmente no Nottingham Forest, agrada à diretoria, embora seja tratado como um negócio mais complicado. Ainda assim, o clube mineiro mantém contatos e avalia possibilidades, justamente por considerar a posição estratégica.

Por fim, o meio-campo também entra no radar, com a possibilidade de chegada de um volante, sendo Gregore um nome discutido internamente. A eventual contratação teria o aval direto de Artur Jorge, o que reforça a influência do treinador nas decisões atuais do clube.

Sequência decisiva antes da pausa

O Cruzeiro encara uma sequência considerada crucial antes da pausa para a Copa do Mundo, com jogos importantes em três competições diferentes. A equipe se divide entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o que exige um elenco mais robusto para suportar a maratona.

Até a paralisação, serão oito partidas, incluindo três confrontos pela fase de grupos da Libertadores, que devem definir o futuro do clube no torneio. Atualmente, a equipe ocupa a terceira colocação do Grupo D, com seis pontos, mesma pontuação de Boca Juniors e Universidad Católica.

No entanto, o Cruzeiro leva desvantagem no saldo de gols e também no confronto direto, o que aumenta a pressão nos próximos jogos. O duelo contra a Universidad, no Chile, ganha caráter decisivo, assim como os confrontos diante do Boca Juniors, na Argentina, e do Barcelona de Guayaquil, no Mineirão.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Situação no Campeonato Brasileiro

No cenário nacional, o time vinha em crescimento, mas sofreu uma interrupção após derrota no clássico contra o Atlético por 3 a 1. Mesmo assim, a equipe se mantém fora da zona de rebaixamento, o que ainda mantém certa tranquilidade momentânea.

Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e duas derrotas, desempenho que mantém o Cruzeiro na 15ª colocação, com 16 pontos. O objetivo, no entanto, é subir na tabela e buscar uma vaga na zona de classificação para a Libertadores, algo visto como possível internamente.

Antes da pausa do Brasileirão, marcada entre 1º de junho e 22 de julho, o clube enfrenta Bahia, Palmeiras, Chapecoense e Fluminense. Já na retomada, o desafio será contra o Internacional, fora de casa, o que reforça a necessidade de um elenco mais preparado.