Na noite desta terça-feira (23), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2407 da Timemania, que ofereceu um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e atraiu a atenção de milhares de apostadores em todo o Brasil, que acompanharam o sorteio na esperança de conquistar o prêmio milionário.

Os números sorteados foram:

04 – 57 – 79 – 31 – 14 – 07 – 52

Time do coração: São Raimundo/RR

Veja os últimos resultados da Timemania

Concurso 2406: 01 – 07 – 20 – 53 – 59 – 75 – 80/ Time do coração: Nova-Iguaçu-RJ

Concurso 2405: 09 – 15 – 26 – 52 – 56 – 58 – 80/ Time do coração: Floresta-CE

Concurso 2404: 04 – 11 – 15 – 17 – 23 – 42 – 63/ Time do coração: Botafogo-PB

Concurso 2403: 13 – 16 – 36 – 43 – 51 – 65 – 66/ Time do coração: América-RN

Concurso 2402: 38 – 42 – 43 – 63 – 72 – 77 – 78/ Time do coração: Campinense-PB

Números e vencedores do último sorteio (20/6)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2406 da Timemania na noite do último sábado (20), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Nenhuma aposta acertou as sete dezenas da faixa principal, fazendo com que o prêmio acumulasse novamente. As dezenas sorteadas foram: 01, 07, 20, 53, 59, 75 e 80. O Time do Coração da edição foi o Nova Iguaçu/RJ. Apesar de não haver ganhador na faixa principal, o concurso distribuiu prêmios em outras categorias para apostadores de todo o país.

Na faixa de 6 acertos, houve apenas uma aposta vencedora, que faturou R$ 78.577,45. O bilhete foi registrado em Palmital (SP). Já na faixa de 5 acertos, 69 apostas foram premiadas com R$ 1.626,86 cada. Com 4 acertos, foram 1.435 ganhadores, que receberam R$ 10,50. Na faixa de 3 acertos, 13.518 apostas levaram R$ 3,50.

O Time do Coração também premiou 2.354 apostas que escolheram o Nova Iguaçu/RJ, com valor fixo de R$ 8,50 cada. Essa modalidade segue atraindo torcedores que participam apoiando seus clubes do coração.