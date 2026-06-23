O concurso 3022 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta terça-feira (23), colocando em jogo um prêmio acumulado de quase R$ 3 milhões para quem acertasse as seis dezenas.

A possibilidade de conquistar o valor milionário atraiu apostadores de diversas regiões do país, que registraram suas apostas e acompanharam o resultado com expectativa.

Os números sorteados foram:

11 – 02 – 03 – 22 – 17 – 08

Veja os últimos Resultados da Mega-Sena

Mega-Sena 3021 (20/06/2026): 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58

Mega-Sena 3020 (18/06/2026): 27 – 45 – 29 – 06 – 17 – 09

Mega-Sena 3019 (16/06/2026): 05 – 31 – 32 – 48 – 54 – 56

Mega-Sena 3018 (14/06/2026): 05 – 06 – 17 – 27 – 57 – 58

Mega-Sena 3017 (11/06/2026): 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45

Mega-Sena 3016 (09/06/2026): 11 – 19 – 33 – 52 – 55 – 60

Mega-Sena 3015 (06/06/2026): 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58

Mega-Sena 3014 (02/06/2026): 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58

Mega-Sena 3013 (30/05/2026): 02 – 14 – 21– 22 – 34 – 44

Mega-Sena 3012 (28/05/2026): 49 – 17 – 05 – 41 – 07 – 42

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas podem ser registradas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 20h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, além do site oficial ou aplicativo da instituição. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, tem custo de R$ 6.

No caso das apostas realizadas pela internet, o valor mínimo para jogar na Mega-Sena é de R$ 30, podendo ser feito em uma ou mais apostas dentro desse total. Já para quem optar por aumentar as chances com uma aposta de sete números, o valor sobe para R$ 35.