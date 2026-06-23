O concurso 3718 da Lotofácil foi realizado na noite desta terça-feira (23), colocando em disputa um prêmio milionário para quem acertasse as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados foram:

07 – 11 – 20 – 19 – 16 – 14 – 05 – 18 – 09 – 21 – 25 – 01 – 12 – 17 – 22

Confira os resultados dos últimos sorteios

3717 (22/06/2026): 07 – 09 – 25 – 05 – 20 – 02 – 15 – 11 – 14 – 10 – 18 – 17 – 06 – 01 – 04

3716 (20/06/2026): 07 – 11 – 15 – 24 – 05 – 01 – 12 – 23 – 22 – 25 – 21 – 18 – 02 – 04 – 17

3715 (20/06/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

3714 (18/06/2026): 18 – 14 – 13 – 04 – 15 – 12 – 16 – 11 – 19 – 10 – 09 – 21 – 06 – 05 – 03

3712 (16/06/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

3711 (15/06/2026): 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09

3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25

3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15

3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

Resultados do último sorteio (22/6)

Cinco dos seis ganhadores do prêmio principal do concurso 3717 da Lotofácil fizeram aposta simples, no valor de R$ 3,50. Já o sexto apostador investiu R$ 56 em um jogo com 16 dezenas. Cada uma das apostas vencedoras levou R$ 696.735,10. O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 e 25. O prazo para resgate do prêmio é de até 90 dias após a data do sorteio.

Na faixa principal, com 15 acertos, foram seis apostas ganhadoras. Já na premiação seguinte, com 14 acertos, 491 apostas foram contempladas com R$ 1.628,07 cada. Também foram registrados 15.058 ganhadores com 13 acertos (R$ 35), 183.851 com 12 acertos (R$ 14) e 964.867 com 11 acertos (R$ 7). O concurso teve arrecadação total de R$ 36.547.483.