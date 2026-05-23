Em alguma oportunidade, você já deve ter se deparado com um ponto verde aparecendo no visor do seu celular. E também é grande a chance de você ter deixado passar despercebido, sem dar muita importância. Mas o fato é que a ação não pode ser ignorada, uma vez que teve uma razão para ter acontecido.

Seja no Android ou no iPhone, um ponto verde na barra de status indica que a câmera ou o microfone do smartphone estão ligados. No caso de alguns dispositivos Android, também quer dizer que o GPS está ativo. Isso acontece para que os usuários possam ver se funções sensíveis estão sendo executadas intencionalmente ou sem que percebam.

O ponto aparece, por exemplo, quando você usa a câmera ou o microfone durante chamadas telefônicas, videochamadas ou ao tirar fotos. A questão passa a preocupar quando ele acender sem um motivo aparente, o que pode indicar que um aplicativo está gravando em segundo plano ou que um malware está em ação.

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Em suma, o indicador foi introduzido depois que se descobriu que alguns aplicativos, incluindo até mesmo aplicativos simples de lanterna, estavam coletando e vendendo dados secretamente. Apple e Google, por sua vez, responderam tornando os indicadores coloridos um recurso padrão de seus sistemas operacionais móveis.

O que fazer se o ponto verde verde aparecer sem motivo?

Verifique a barra de status, onde o aplicativo ativo é exibido.

Feche quaisquer aplicativos suspeitos (em iPhones, através do seletor de aplicativos; em Androids, através da visualização multitarefa).

Negue as permissões dos aplicativos para câmera/microfone (em iPhones, acesse Ajustes → Privacidade e Segurança; em dispositivos Android: Configurações → Segurança e Privacidade → Gerenciador de Permissões).

Execute uma verificação de malware: caso for detectado algum comportamento suspeito, use um antivírus (somente para Android).

Em casos extremos: faça backup do dispositivo e restaure-o para as configurações de fábrica.