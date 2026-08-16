O encerramento do vínculo de Neymar com o Santos ocorre em 31 de dezembro de 2026. Isso acaba criando expectativas sobre novos desafios para o atacante.

Equipes dos Estados Unidos observam com atenção a situação contratual do jogador Brasileiro, que pode atuar em uma Liga estrangeira muito em breve. A possibilidade de uma transferência para o Inter Miami foi mencionada recentemente por Felipe Melo em um canal do YouTube. A sugestão de uma eventual mudança para a Flórida após o final da temporada santista ganhou grande repercussão esportiva.

O reencontro com antigos colegas: Neymar

A união com Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami representa um forte atrativo para o craque. O histórico trio, consolidado entre 2014 e 2017 no Barcelona, conquistou nove títulos oficiais em conjunto durante aquele período.

A rotina competitiva da Major League Soccer (MLS) apresenta um cenário diferente do atual momento vivido pelo atleta no Brasil. Enquanto a equipe paulista luta na parte inferior da tabela, a Liga norte-americana busca atrair talentos globais para valorizar o esporte.

Realidade financeira na Liga norte-americana

A estrutura de pagamentos do clube da Flórida conta com astros que ocupam o topo da folha salarial da competição. Lionel Messi lidera o ranking com 117 milhões, superando nomes de peso como Heung-Min Son, que recebe 64 milhões anuais. Neymar se fosse para os EUA provavelmente receberia algo entre Messi e Son

Sergio Busquets e Riqui Puig também figuram entre os atletas mais bem pagos, com aportes financeiros que demonstram o investimento crescente da agremiação. Até o momento, nenhuma negociação oficial foi confirmada entre o clube de David Beckham e o representante do atacante.

O jornal Marca ressaltou que a situação contratual do camisa 10 alimenta hipóteses, mas não há um acordo formal firmado. O atleta, que chegou ao Peixe em janeiro de 2025. Declarou incerteza sobre os próximos passos da carreira durante um evento oficial em agosto.