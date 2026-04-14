A ONU (Organização das Nações Unidas) reconheceu uma cidade brasileira como uma das mais limpas do mundo. Trata-se de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, que é uma das líderes em resíduo zero do planeta.

A escolha foi feita por agências do órgão internacional e pelo Conselho Consultivo do secretário-geral sobre o tema. O anúncio aconteceu no dia 30 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional do Lixo Zero. As 20 capitais selecionadas foram nomeadas as primeiras 20 Cidades Rumo ao Resíduo Zero.

O reconhecimento teve apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e do Programa das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos ONU-Habitat. Para se enquadrar na lista, as cidades tiveram de demonstrar abordagens ambiciosas e inovadoras na redução do lixo urbano, bem como avançar soluções de economia circular e construir sistemas urbanos mais sustentáveis, resilientes e inclusivos.

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A iniciativa da ONU teve como objetivos: reconhecer a liderança e a inovação das cidades; promover a troca de boas práticas e lições aprendidas; inspirar outras cidades a acelerar sua transição rumo ao resíduo zero; e apoiar a implementação de abordagens de economia circular em nível local.

Atualmente, mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos municipais são gerados todos os anos no mundo. Isso faz com que as cidades tenham um papel decisivo no enfrentamento à crise de resíduos e os problemas que eles causam no clima, biodiversidade, saúde pública e meios de subsistência.

Confira as 20 cidades mais limpas do mundo: