Um ranking internacional recente avaliou a percepção global sobre países associados a lazer, turismo e experiências culturais. O levantamento colocou um país na segunda posição entre os países mais divertidos do mundo.

A pesquisa foi realizada pelo US News & World Report entre março e maio de 2024 e ouviu mais de 17 mil pessoas de 36 países, analisando 89 nações com base em critérios ligados à aventura, vida cultural e turismo. O estudo integra o relatório Best Countries 2024, desenvolvido em parceria com a Wharton School e o grupo WPP.

Para participar, os países precisaram atender a requisitos mínimos relacionados a Produto Interno Bruto, fluxo turístico e investimentos estrangeiros. A avaliação considera a percepção pública internacional, refletindo como cada país é visto em relação a experiências positivas e clima social.

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Destaques do Brasil na pesquisa

O Brasil foi reconhecido por manifestações culturais amplamente conhecidas no exterior. O Carnaval do Rio de Janeiro aparece como principal símbolo, acompanhado por festas populares, praias e eventos regionais.

Os entrevistados também apontaram o país como o mais “sexy” do mundo, segundo os critérios adotados pelo ranking. Além disso, o Brasil alcançou o primeiro lugar no indicador aventura e ficou na 11ª posição em influência cultural.

Esses resultados estão associados à diversidade de eventos, à culinária regional e às paisagens naturais, elementos que reforçam a imagem do país como destino turístico relevante. A combinação de música, celebrações e atividades ao ar livre foi considerada um diferencial pelos participantes da pesquisa.

A Espanha liderou o ranking global, ocupando a primeira colocação. O país foi destacado por festivais, cidades turísticas e forte presença cultural. Eventos como La Tomatina e destinos como Barcelona e Ibiza contribuíram para o resultado.