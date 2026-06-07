Mudanças definidas pelo Contran passaram a estabelecer novos critérios para situações que podem levar ao bloqueio ou ao cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida busca reforçar o controle sobre o documento e, ao mesmo tempo, ampliar a segurança dos processos relacionados à habilitação.

As alterações estão previstas na Resolução nº 1.020/2025, que reúne regras voltadas principalmente para a prevenção de fraudes. Além disso, a norma também direciona atenção especial aos motoristas que obtiveram a habilitação recentemente, justamente para garantir maior fiscalização nesses casos.

Entre os pontos abordados pela resolução estão as circunstâncias em que o cancelamento da CNH pode ocorrer. O texto prevê três hipóteses distintas, permitindo que a medida seja aplicada de acordo com a situação identificada pelos órgãos responsáveis.

Uma das possibilidades é o cancelamento solicitado pelo próprio condutor. Também existe a hipótese relacionada à constatação de irregularidades, além dos casos envolvendo infrações consideradas impeditivas, que podem resultar na perda do documento conforme os critérios estabelecidos pela norma.

Na prática, a resolução procura definir de forma mais detalhada os procedimentos adotados pelos órgãos de trânsito. Dessa maneira, cada situação passa a contar com critérios específicos, evitando interpretações diferentes durante a análise dos processos.

Créditos: Marcello Casal JR/ Agência Brasil

O que muda nos processos de cancelamento

Outro aspecto destacado pela resolução é a diferença entre modalidades de cancelamento. Isso porque algumas situações permitem a reversão da medida posteriormente, enquanto outras levam à retirada definitiva do registro, sem possibilidade de restabelecimento da habilitação.

A norma também esclarece a distinção entre o cancelamento reversível e a chamada baixa definitiva do documento. Essa separação é considerada importante para que os motoristas compreendam exatamente quais consequências podem surgir em cada caso previsto pela regulamentação.

Com isso, o novo conjunto de regras busca tornar os procedimentos mais claros e rigorosos. A expectativa é reduzir ocorrências de fraude e fortalecer o controle sobre a emissão e a manutenção da CNH, estabelecendo critérios específicos para cada tipo de ocorrência prevista na regulamentação.