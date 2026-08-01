Estudantes da rede pública que desejam participar do programa Pé-de-Meia precisam acompanhar a situação do Cadastro Único (CadÚnico) de suas famílias. As informações cadastradas são utilizadas pelo Ministério da Educação (MEC) para identificar quem atende aos requisitos. Dados desatualizados podem impedir a habilitação ao benefício.

O programa é destinado a alunos do ensino médio público pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico. Além da situação cadastral, também são analisadas informações de matrícula e frequência escolar. O cruzamento desses dados define quais estudantes poderão receber os incentivos financeiros.

CadÚnico atualizado é um dos requisitos

Para o calendário de 2026, o MEC informou que a análise considera os registros do CadÚnico válidos até 7 de agosto. Por isso, famílias que tiveram mudanças de endereço, renda ou composição familiar devem procurar atualizar os dados. A regularização pode ser fundamental para quem ainda não foi incluído no programa.

Depois de habilitado, o estudante permanece apto a receber os pagamentos enquanto continuar atendendo às exigências estabelecidas. No entanto, o Ministério da Educação esclarece que não há pagamento retroativo de parcelas referentes ao período anterior à inclusão. Dessa forma, manter o cadastro atualizado evita atrasos na concessão do benefício.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Programa oferece incentivos ao longo do ensino médio

Em Alagoas, mais de 136 mil estudantes já foram contemplados desde a criação do programa. Segundo dados divulgados pelo MEC, esse total representa cerca de 65% dos alunos matriculados no ensino médio público do estado. A iniciativa também é apontada como um dos fatores associados à redução dos índices de abandono escolar.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança voltada aos estudantes da rede pública. Os participantes recebem incentivos pela matrícula, frequência às aulas, aprovação em cada ano letivo e participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao longo dos três anos, o valor acumulado pode chegar a R$ 9.200.