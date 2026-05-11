Destaque do Flamengo na temporada, Pedro recebeu uma boa notícia relacionada a Seleção Brasileira e a disputa da Copa do Mundo. Enquanto isso, Neymar foi contemplado com uma informação não tão agradável assim para seus planos de jogar aquele que, provavelmente, seria o último Mundial de sua carreira.

Segundo noticiou o portal ‘ge’, os nomes de ambos estão presentes na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. Esta segunda-feira (11) marca a data de envio da relação com até 55 atletas que podem ser convocados para o torneio, da qual sairão os 26 definitivos, que serão anunciados no dia 18 de maio.

Mesmo que não tenha sido chamado nenhuma vez anteriormente, o camisa 9 rubro-negro segue na briga por uma das vagas da posição. Carleto chegou a dizer, em novembro, que gostaria de acompanhá-lo de perto, o que acabou não acontecendo e faz de sua possível convocação uma grande aposta.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Quanto a Neymar, seu nome na chamada “lista larga” tem um outro peso. Isso porque o entendimento que se tem nos bastidores é de que existem outras preocupações mais importantes do que a presença ou não do craque, o que faz de sua lembrança na lista final ser encarada internamente como eventual surpresa.

Ancelotti deixa Neymar de lado

Uma das preocupações de Carletto é se mantém ou não a estrutura de cinco meio-campistas e nove atacantes da lista. Essa dúvida se deve a Estêvão, que não deve se recuperar a tempo e, ao que tudo indica, ficará de fora da Copa.

A inclusão de Neymar, portanto, se daria para manter esse padrão e não necessariamente por uma preferência do comandante canarinho. A convocação do astro divide opiniões entre a torcida brasileira e gera uma grande expectativa a respeito do anúncio.

O camisa 10 e capitão do Santos esteve presente nas pré-listas de Ancelotti sempre que esteve saudável. Contudo, nunca foi selecionado de forma definitiva, o que caracteriza uma eventual lembrança na semana que vem como “surpresa”.