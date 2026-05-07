Faltando pouco para a próxima Copa do Mundo, lateral da Seleção precisará passar por cirurgia após sofrer uma grave lesão no joelho. A notícia provocou preocupação nos bastidores e na comissão técnica.

A jogadora em questão é Yasmin, lateral-esquerda da seleção brasileira feminina e do Real Madrid. O clube espanhol confirmou neste domingo que a atleta teve ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão considerada uma das mais graves para jogadores de futebol, além de informar que ela não voltará a atuar nesta temporada.

Lesão preocupa seleção e Real Madrid

Aos 29 anos, Yasmin vinha aparecendo com frequência nas convocações de Arthur Elias e era presença constante no grupo brasileiro. No entanto, a contusão fará com que ela fique fora dos próximos amistosos da Seleção, marcados para junho, justamente em um período importante de preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O Brasil enfrentará os Estados Unidos em duas partidas disputadas em território nacional. O primeiro confronto acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6, enquanto o segundo será realizado no Castelão, em Fortaleza, no dia 9, sem a presença da lateral brasileira.

A tendência é que Yasmin permaneça afastada dos gramados por um longo período. Casos de ruptura do ligamento cruzado anterior costumam exigir recuperação entre seis e doze meses, algo que pode impactar diretamente o planejamento do Real Madrid e também da comissão técnica comandada por Arthur Elias.

A lateral chegou ao clube espanhol em janeiro de 2025, logo após deixar o Corinthians. Antes disso, ela já havia atuado no futebol europeu entre 2018 e 2020, quando defendeu o Benfica, experiência que ajudou a consolidar sua trajetória internacional e ampliar sua presença nas convocações da Seleção.

Yasmin vinha em destaque na equipe brasileira

Mesmo antes da lesão, Yasmin atravessava um período de destaque com a camisa do Brasil. A jogadora participou das últimas quatro convocações feitas por Arthur Elias e esteve presente também na campanha do Fifa Series, torneio que marcou mais uma conquista recente da seleção brasileira feminina.

Durante a competição, a lateral foi titular nas vitórias sobre Coreia do Sul e Zâmbia. O Brasil venceu as sul-coreanas por 5 a 1 e depois superou a seleção africana por 6 a 1, partida em que Yasmin marcou um dos gols brasileiros e teve participação importante no desempenho ofensivo da equipe.

Além da trajetória recente pela Seleção, a jogadora também acumula conquistas relevantes em clubes. Ao longo da carreira, Yasmin soma 21 títulos, além da medalha de prata conquistada nas Olimpíadas de Paris, resultado que reforçou ainda mais a visibilidade do futebol feminino brasileiro no cenário internacional.

Créditos: Diana Carrillo/CBF

Copa de 2027 aumenta expectativa no Brasil

A lesão acontece justamente em um momento de crescimento da modalidade no país. Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo Feminina de 2027, a FIFA anunciou um investimento recorde de US$ 800 milhões para a competição, valor que representa aproximadamente R$ 3,9 bilhões.

O torneio será realizado entre 24 de junho e 25 de julho, com partidas espalhadas por oito capitais brasileiras. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Salvador estão entre as cidades confirmadas, enquanto o Beira-Rio terá um feito histórico ao receber jogos de três edições diferentes da Copa do Mundo.

Os números recentes também mostram o crescimento do interesse do público pela modalidade. Segundo levantamento do IBOPE Repucom, 71% das brasileiras conectadas afirmam ser fãs da Copa do Mundo, índice superior aos 58% registrados em 2014, além de a estreia recente da Seleção ter alcançado mais de 22,6 milhões de pessoas.