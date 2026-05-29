A Prefeitura de uma cidade brasileira, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convocou crianças de 0 a 7 anos e gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família para um acompanhamento obrigatório de saúde.

Esse procedimento é essencial para a manutenção do benefício e deve ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas até o dia 10 de julho de 2026. O acompanhamento de saúde em Aparecida de Goiânia é uma condição imposta pelo Governo Federal, com o objetivo de assegurar a atenção integral à saúde de crianças e gestantes.

O procedimento inclui a verificação da caderneta de vacinação, avaliação nutricional com aferição de peso e altura, além do acompanhamento pré-natal para as gestantes. Atualmente, Aparecida de Goiânia conta com 47.587 beneficiários do Bolsa Família que precisam ser acompanhados.

Contudo, até o momento, apenas 11.167 registros de acompanhamento foram realizados. Entre as crianças menores de 7 anos, a situação é ainda mais preocupante: apenas 617 das 14.545 crianças que devem passar pelo acompanhamento tiveram o procedimento realizado, representando uma cobertura de apenas 4,24%. Essa baixa adesão motivou a SMS a intensificar a convocação.

Calendário do acompanhamento em 2026

O acompanhamento das condicionalidades de saúde ocorre em duas vigências ao longo do ano. A primeira vigência vai de 17 de fevereiro a 10 de julho de 2026, enquanto a segunda ocorrerá de 17 de agosto de 2026 a 16 de janeiro de 2027.

A SMS alerta que os acompanhamentos devem ser registrados dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para evitar prejuízos aos beneficiários. Para realizar o acompanhamento, os responsáveis devem apresentar alguns documentos.

É necessário levar um documento de identificação com foto, preferencialmente com CPF, o Número de Identificação Social (NIS), a caderneta da criança e, quando aplicável, a caderneta da gestante.