Muitas pessoas desejam fazer parte do programa Bolsa Família e assim receberem o valor referente ao benefício, que é fundamental para muitos no orçamento. Falando sobre o tema, um ponto necessário para ser aprovado envolve o CadÚnico, que foi tema de um alerta do Poder Executivo.

Moradores atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Xerente, em Taquari, participaram na tarde da última quarta-feira (10) de uma ação da Prefeitura de Palmas, pertencente ao Poder Executivo, voltada à orientação sobre o Programa Bolsa Família (PBF), o Cadastro Único (CadÚnico) e os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A atividade contou ainda com a participação de representantes da Secretaria Municipal da Mulher. Durante o encontro, a equipe apresentou informações sobre os critérios de acesso aos programas sociais e esclareceu dúvidas relacionadas ao cadastramento e à manutenção dos benefícios.

Créditos: Prefeitura de Palmas

Iniciativa teve como objetivo trazer informações a população

De acordo com o assessor técnico do Bolsa Família na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Mário Fabiano Alves, a iniciativa teve como objetivo informar a população sobre o funcionamento do Cadastro Único e do Bolsa Família.

“O Cadastro Único é o principal instrumento utilizado pelo Governo Federal para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social. A partir dessas informações, é possível direcionar benefícios e políticas públicas de acordo com a realidade de cada família”, explicou.

A Secretaria Municipal da Mulher também aproveitou a oportunidade para divulgar os serviços oferecidos pela Casa da Mulher Brasileira. Segundo a assessora técnica da Ouvidoria da Casa da Mulher, Chayane Andrade de Moraes, o momento foi importante para aproximar a população da rede de apoio disponível.

“Estamos aqui para apresentar os serviços oferecidos e reforçar que a Casa da Mulher está preparada para acolher e orientar quem precisar, tanto presencialmente quanto por telefone. Também esclarecemos dúvidas sobre violência contra a mulher, destacando que ela não se limita à agressão física e pode ocorrer de diversas formas”, afirmou.

Próximos encontros

A programação de orientações seguirá em diferentes regiões da cidade até o dia 19. Confira o cronograma: