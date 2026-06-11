Viajar em busca de boa comida tem se tornado um dos principais motivos para escolher um destino, e uma cidade de um país vizinho do Brasil acaba de receber o maior reconhecimento nessa área. Em 2026, ela foi apontada como o melhor lugar do mundo para quem deseja comer bem, resultado que chamou atenção de turistas de diferentes partes do planeta.

A cidade em questão é Lima, capital do Peru, que liderou o ranking das 20 melhores cidades do mundo para comer. A lista foi divulgada em 8 de junho e colocou o destino sul-americano à frente de concorrentes tradicionais da gastronomia internacional.

O levantamento reuniu mais de 24 mil entrevistas realizadas com moradores de 150 cidades espalhadas pelo mundo. Além das respostas do público, editores e especialistas em gastronomia participaram da avaliação, enquanto apenas a cidade mais bem colocada de cada país pôde aparecer na seleção final.

Entre os fatores que impulsionaram Lima estão a qualidade de seus pratos à base de frutos do mar e a popularidade de receitas como o ceviche e a causa limeña. No entanto, o custo também teve peso importante, já que a capital peruana foi considerada a mais acessível entre todas as cidades presentes no ranking.

Logo atrás apareceram Bangkok, na Tailândia, e Cidade do México, no México. A cidade tailandesa manteve a segunda posição pelo segundo ano seguido, principalmente pela força de sua comida de rua, enquanto a capital mexicana se destacou pela combinação entre mercados tradicionais e restaurantes reconhecidos.

Créditos: Wikimedia Commons

América Latina mantém destaque gastronômico

Além de Lima e da Cidade do México, a lista também contou com Buenos Aires, na Argentina, e Medellín, na Colômbia. O resultado reforça justamente o momento de visibilidade vivido pela gastronomia latino-americana nos últimos anos, com restaurantes da região acumulando reconhecimento internacional.

Embora nenhuma cidade brasileira tenha entrado na relação da revista, o país apareceu de outra forma. Os restaurantes Evvai e Tuju, ambos em São Paulo, foram citados como os únicos latino-americanos a conquistar três estrelas Michelin em 2026, enquanto nomes como Pujol, Quintonil, Arambaru, Don Julio, Trescha, Casa Vigil, Brindillas e Azafrán também ganharam destaque no cenário gastronômico.