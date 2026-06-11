Um trem que é capaz de ligar dois estados brasileiros continua chamando a atenção de viajantes por unir preço acessível e alta procura. Mesmo com passagens a partir de R$ 65, os bilhetes costumam acabar rapidamente, o que faz muitos passageiros se planejarem com bastante antecedência para garantir um lugar.

O trajeto conecta Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Cariacica, no Espírito Santo, por meio do trem de passageiros operado pela Vale. Mesmo após mudanças recentes para ampliar a oferta de assentos, a busca pelas viagens segue intensa durante os períodos mais movimentados do ano.

Um dos motivos para essa procura está justamente na combinação entre economia e experiência. Com tarifas a partir de R$ 65 na classe econômica e R$ 95 na executiva, a viagem acaba sendo vista como uma alternativa mais acessível para famílias e grupos que desejam percorrer o trajeto.

Além do valor das passagens, o percurso pela Estrada de Ferro Vitória a Minas também atrai viajantes interessados na paisagem. A jornada dura cerca de 13 horas e atravessa diferentes cenários do interior mineiro e capixaba, oferecendo uma experiência bastante diferente de outros meios de transporte.

Desde janeiro de 2026, a Vale passou a operar dois trens diários em cada sentido durante os meses de férias. Ao tradicional serviço diurno foi acrescentado um trem noturno para períodos de maior movimento, medida que praticamente dobrou a capacidade disponível.

Mesmo assim, a recomendação continua sendo comprar com antecedência. Isso porque a venda dos bilhetes é aberta 60 dias antes da data da viagem, e muitos passageiros costumam garantir suas vagas logo nos primeiros momentos de disponibilidade.

Créditos: Divulgação/Vale

Planejamento continua sendo essencial

Os horários também ajudam a explicar o interesse pelo serviço. O trem diurno parte de Belo Horizonte às 7h e chega a Cariacica no início da noite, enquanto a opção noturna sai às 19h e chega ao destino na manhã seguinte.

No entanto, nem mesmo a ampliação da oferta eliminou a forte procura registrada nos períodos de férias. Por isso, quem pretende embarcar nessa viagem entre Minas Gerais e Espírito Santo ainda precisa se organizar com antecedência para aumentar as chances de encontrar assentos disponíveis.