Quem pretende comprar um botijão de gás em João Pessoa deve pesquisar antes de fechar a compra. Levantamento divulgado pelo Procon-JP revelou diferenças expressivas entre os preços praticados pelos revendedores da capital. A variação pode representar uma economia significativa para o consumidor.

A pesquisa foi realizada em 36 estabelecimentos distribuídos por 32 bairros da cidade. O estudo analisou os valores cobrados pelo botijão de 13 quilos em diferentes formas de pagamento. Também foram avaliados os preços do produto vendido junto com o recipiente.

Pesquisa mostra ampla variação nos preços

Na modalidade de pagamento à vista, o menor preço encontrado para o botijão de 13 quilos foi de R$ 92,99, em um estabelecimento localizado no bairro Alto do Mateus. Já o maior valor chegou a R$ 125, em Mandacaru. A diferença entre os dois extremos alcança R$ 32, com variação superior a 34%.

O levantamento aponta que o preço médio do botijão em João Pessoa ficou em R$ 115,31. Além da menor oferta, também foram identificados valores de R$ 108 no bairro do Cristo. Em Cruz das Armas, Torre e outro estabelecimento de Mandacaru, o produto foi vendido por R$ 110.

Para quem prefere pagar no cartão, os preços também apresentam diferenças importantes. Os valores variam entre R$ 97,99 e R$ 130, ambos registrados em estabelecimentos do Alto do Mateus. Outra opção de menor custo foi encontrada no bairro do Cristo, onde o botijão custa R$ 110 nessa modalidade.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Kit com recipiente também apresenta diferenças

O Procon-JP também pesquisou o preço do botijão comercializado juntamente com o recipiente. No pagamento à vista, os menores valores foram de R$ 250 em estabelecimentos dos bairros Jaguaribe e Alto do Mateus. Já o maior preço chegou a R$ 340, registrado nos Bancários.

Na modalidade de pagamento com cartão, o kit foi encontrado por valores entre R$ 250 e R$ 350. A maior cobrança ocorreu em estabelecimentos localizados nos bairros Bancários e Mandacaru. O levantamento ainda identificou ofertas de R$ 260 em Jaguaribe, R$ 270 no Castelo Branco e R$ 280 em Cruz das Armas, reforçando a importância da pesquisa antes da compra.