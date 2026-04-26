O planejamento econômico costuma trazer projeções que chamam atenção justamente por antecipar possíveis mudanças. No entanto, esses números iniciais servem mais como दिशा para decisões futuras do que como valores definitivos.

Nesse cenário, o Governo Federal apresentou estimativas por meio do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias). Para 2028, a projeção indica que o salário mínimo deve chegar a R$ 1.812, dentro de uma sequência de aumentos planejados para os próximos anos.

Projeções indicam crescimento gradual até 2030

Os dados apresentados mostram uma evolução contínua ao longo do tempo. Em 2027, o valor previsto é de R$ 1.717, enquanto em 2028 a estimativa sobe para R$ 1.812, avançando até R$ 1.913 em 2029 e alcançando R$ 2.020 em 2030.

Atualmente, o salário mínimo está fixado em R$ 1.621, após um reajuste de 6,79% em relação ao período anterior. No entanto, as projeções indicam aumentos progressivos, ainda que possam sofrer alterações conforme o cenário econômico evolui.

Essas estimativas fazem parte do PLDO enviado ao Congresso Nacional neste mês. Justamente por isso, o texto ainda será analisado pelo Senado e votado até o dia 17 de julho, podendo passar por ajustes ao longo desse processo.

Mesmo com valores definidos inicialmente, é importante destacar que eles não são finais. Até mesmo a confirmação oficial depende da divulgação do INPC de novembro, que fecha o cálculo de cada ano.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como funciona o cálculo do salário mínimo

O modelo de reajuste segue critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Ele considera dois fatores principais, sendo a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de anos anteriores.

Essa combinação permite que o valor acompanhe a inflação e, em alguns casos, tenha ganho real acima dela. No entanto, isso ocorre apenas dentro dos limites do novo arcabouço fiscal, que define regras para o controle das contas públicas.

Justamente por depender desses indicadores, o valor final não é fechado com tanta antecedência. A confirmação ocorre somente após a divulgação oficial do INPC, consolidando o cálculo definitivo do reajuste.

Esse mecanismo busca equilíbrio entre aumento de renda e responsabilidade fiscal. Ainda assim, mudanças econômicas podem influenciar diretamente os valores previstos ao longo do tempo.

Santa Catarina ganha destaque com seu piso salarial

Enquanto o cenário nacional segue projeções, os estados possuem autonomia para definir seus próprios pisos salariais. De acordo com a Constituição Federal de 1988, eles podem estabelecer valores desde que não sejam inferiores ao mínimo nacional.

Nesse contexto, Santa Catarina ganhou destaque após decisão do governador Jorginho Mello (PL). Ele sancionou uma lei que reajustou o piso estadual em 6,49%, colocando o estado com o segundo maior salário mínimo do Brasil.

Na prática, os valores em Santa Catarina variam entre R$ 1.842 e R$ 2.106 atualmente. Esse patamar fica atrás apenas do Paraná, onde os salários mínimos regionais oscilam entre R$ 2.105,34 e R$ 2.407,90.

Créditos: Pedro França/Agência Senado

O reajuste ocorre em um momento de forte aquecimento do mercado de trabalho. Apenas nos dois primeiros meses de 2026, o estado registrou mais de 41 mil vagas formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Os números mostram crescimento consistente na geração de empregos. Em janeiro, foram cerca de 19 mil novas vagas, enquanto em fevereiro o volume ultrapassou 21,7 mil postos com carteira assinada.

Essa combinação de valorização salarial e alta geração de empregos fortalece a economia local. Até mesmo em comparação com outras unidades da federação, Santa Catarina se destaca como um dos ambientes mais competitivos do país.