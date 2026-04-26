Uma mistura simples com alecrim e vinagre pode ser o que você estava procurando para definitivamente deixar a casa limpa e com cheiro agradável. Juntos, os dois ingredientes acessíveis entregam resultados surpreendentes e batem de frente com muitos dos produtos caros que utilizamos no dia a dia.

Batidos no liquidificador, o vinagre branco e o alecrim criam uma solução natural que pode ser usada na limpeza da casa. São dois ingredientes dos mais populares, que, se você não os tiver em casa, facilmente encontra no supermercado e formam um líquido caseiro que substitui os famosos itens industrializados.

Para preparar, basta colocar o alecrim fresco, seguido do vinagre branco e um pouco de água filtrada no liquidificador. Depois de bater bem, é só coar o líquido e armazená-lo em um frasco borrifador. Pronto, a solução está feita de forma simples e em poucos minutos.

Créditos: Freepik/prostooleh

O resultado desse processo prático e rápido é um limpador multiuso natural que pode ser aplicado em diversas áreas da casa. Por unir o aroma da erva com o poder de limpeza do vinagre, a mistura ajuda na desinfecção de superfícies e também no controle de odores.

Geralmente é utilizado na limpeza de bancadas, móveis, maçanetas e outros pontos de contato frequente no lar. Até mesmo cheiros persistentes de alimentos ou gordura podem ser neutralizados com o uso da mistura em locais estratégicos da residência.

Mistura de alecrim e vinagre requer cuidados

Pontos positivos a parte, alguns cuidados são recomendados em relação ao uso da mistura antes de sua aplicação em determinadas superfícies. Para evitar manchas ou danos, ela deve ser testada em menor quantidade em materiais mais sensíveis.

Apesar de simples e natural, a composição deve ser preparada e armazenada corretamente, sempre em recipiente fechado e protegido da luz. Assim, o líquido mantém suas propriedades por mais tempo e pode se tornar um grande aliado na rotina de limpeza doméstica.