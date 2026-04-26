O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, trouxe novidades a respeito de Endrick e Estêvão na Copa do Mundo. Dois dos maiores talentos de sua geração, as crias do Palmeiras vivem a expectativa de estar na lista final da Seleção Brasileira e disputar o torneio pela primeira vez em suas carreiras.

Em sua coluna no Uol, o jornalista apontou que a situação de Estêvão é confortável, por assim dizer. Embora tenha dado um susto na comissão de Carlo Ancelotti com a lesão sofrida em jogo recente do Chelsea, o meia-atacante deve se recuperar bem antes do Mundial e não será desfalque por conta dessa contusão.

O camisa 41 dos Blues é um dos xodós do comandante canarinho e só ficará de fora da convocação se sofrer um problema grave. Endrick, por sua vez, vive um cenário incerto por não ter sido lembrado com constância nas listas anteriores e também pelo histórico de não ter sido aproveitado por Carletto no Real Madrid.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Acontece que o camisa 9 está arrebentando no Lyon, da França, e recentemente acabou com o PSG em pleno Parque dos Príncipes – sob o olhar da CBF. Apesar de não ter sido tão aproveitado na reta final do ciclo, o jovem de 19 anos tem feito sua não convocação ser quase injustificável, colocando pressão sobre o treinador.

Endrick e Estêvão são esperanças do Brasil

Muito antes do que imaginavam, as crias do Palmeiras anteciparam o futuro e se tornaram o presente da Seleção. Os garotos são duas esperanças do torcedor brasileiro que deseja ver algo diferente na busca pelo hexacampeonato e não apenas mais do mesmo.

Estêvão, por exemplo, é o melhor jogador da era Ancelotti. Já Endrick tem ao seu favor a fase extraordinária que vive no Lyon e a incrível capacidade de sua estrela brilhar em momentos decisivos – como mostrou vestindo a camisa amarelinha, inclusive.