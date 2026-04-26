O prédio mais alto de toda a América Latina está em construção. Localizada no bairro Obispado, na cidade de Monterrey, no México, a Torre Rise promete ser um colosso: terá nada menos que 408 metros, 96 andares e 22 pavimentos residenciais.

O ambicioso projeto imobiliário está sendo erguido sob padrões internacionais de engenharia. Será composto por uma seção habitável de 408 metros e coroada por uma agulha decorativa de 76 metros de comprimento. Ao todo, portanto, terá 484 metros.

Créditos: Divulgação/Ancore Group

Essa imponência toda abrigará um total de 96 andares, projetados para contemplar diversas atividades. Serão 35 níveis destinados a escritórios corporativos, 22 pavimentos residenciais, dez andares para um hotel de luxo e quatro níveis de uso comercial.

A proposta também inclui o “SkyDeck 360°”, um espaço de observação panorâmica localizado nos últimos três andares com vista ampla da cidade. Já o andar mais elevado contará com uma tirolesa instalada na borda da estrutura para os corajosos que quiserem se aventurar.

O prédio ficará em frente ao rio Santa Catarina e sobre a avenida Constitución, assim garantindo conexão com um dos principais corredores viários de Monterrey. A inauguração está prevista para acontecer este ano, antes da Copa do Mundo.

Prédio será o maior da América Latina

Conforme destacado anteriormente, a Torre Rise será o segundo prédio mais alto da América Latina, superando a Torre Obispado, que possui 170 metros a menos.

O novo empreendimento será o segundo maior de todo o continente americano e ocupará a 13ª posição do ranking das torres mais altas do planeta. De fato, um projeto para lá de ambicioso de autoria dos mexicanos.