O prédio mais alto de toda a América Latina está em construção. Localizada no bairro Obispado, na cidade de Monterrey, no México, a Torre Rise promete ser um colosso: terá nada menos que 408 metros, 96 andares e 22 pavimentos residenciais.
O ambicioso projeto imobiliário está sendo erguido sob padrões internacionais de engenharia. Será composto por uma seção habitável de 408 metros e coroada por uma agulha decorativa de 76 metros de comprimento. Ao todo, portanto, terá 484 metros.
Essa imponência toda abrigará um total de 96 andares, projetados para contemplar diversas atividades. Serão 35 níveis destinados a escritórios corporativos, 22 pavimentos residenciais, dez andares para um hotel de luxo e quatro níveis de uso comercial.
A proposta também inclui o “SkyDeck 360°”, um espaço de observação panorâmica localizado nos últimos três andares com vista ampla da cidade. Já o andar mais elevado contará com uma tirolesa instalada na borda da estrutura para os corajosos que quiserem se aventurar.
Luxo extremo 🏡
O prédio ficará em frente ao rio Santa Catarina e sobre a avenida Constitución, assim garantindo conexão com um dos principais corredores viários de Monterrey. A inauguração está prevista para acontecer este ano, antes da Copa do Mundo.
Prédio será o maior da América Latina
Conforme destacado anteriormente, a Torre Rise será o segundo prédio mais alto da América Latina, superando a Torre Obispado, que possui 170 metros a menos.
O novo empreendimento será o segundo maior de todo o continente americano e ocupará a 13ª posição do ranking das torres mais altas do planeta. De fato, um projeto para lá de ambicioso de autoria dos mexicanos.
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