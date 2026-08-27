A palavra “saudade” costuma aparecer em dúvidas sobre a língua portuguesa. Afinal, é correto falar em “saudades” ou o substantivo deve permanecer sempre no singular? A resposta não é tão simples quanto parece e envolve tanto a gramática quanto o uso cotidiano.

Tradicionalmente, “saudade” é classificada como um substantivo abstrato ligado a um sentimento. Como sentimentos não são objetos que possam ser contabilizados de maneira convencional, a tradição gramatical tende a considerar desnecessária a flexão para o plural.

O que dizem as regras

Essa lógica também aparece em outras palavras que indicam estados emocionais. Expressões como “muitas raivas”, por exemplo, podem causar estranhamento quando utilizadas para representar o sentimento de maneira geral. Ainda assim, o português apresenta casos que desafiam essa interpretação mais rígida.

“Pêsames” é um exemplo bastante conhecido dessa situação. A palavra aparece normalmente no plural em expressões de condolência, embora tenha relação com um sentimento. “Parabéns” segue caminho semelhante, sendo usado de forma consagrada sem que a maioria dos falantes perceba sua origem como uma forma plural.

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E “saudades”, pode?

No caso de “saudade”, o plural é amplamente encontrado no português brasileiro. Dizer “estou com saudades” ou “sinto saudades” é uma construção natural e consolidada no uso, especialmente quando a palavra se refere a diferentes lembranças, pessoas ou momentos.

Também é possível empregar o plural quando existem referências distintas para o sentimento. Alguém pode sentir saudades da infância, de familiares e de uma cidade, por exemplo. Nesse contexto, “saudades” ajuda a transmitir a ideia de várias lembranças que despertam o mesmo tipo de emoção.

Por isso, não há motivo para considerar automaticamente incorreta a forma plural. A língua portuguesa não funciona apenas a partir de regras abstratas, mas também é moldada pela frequência e pela aceitação das formas entre seus falantes. “Saudade” e “saudades” podem coexistir conforme o contexto.