O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, conhecido como IPVA, é uma cobrança anual aplicada aos proprietários de veículos no Brasil. Apesar de obrigatório na maior parte dos casos, existem situações em que idosos podem solicitar isenção do tributo.

O benefício, porém, não é concedido automaticamente pela idade e depende de critérios definidos em cada estado. As regras variam conforme a legislação estadual, já que cada unidade da federação estabelece exigências próprias para análise dos pedidos.

Por esse motivo, o interessado deve procurar a Secretaria da Fazenda responsável pelo veículo para verificar documentos, prazos e condições exigidas. A consulta prévia é importante porque os procedimentos podem mudar entre diferentes regiões do país.

Doenças consideradas no processo

A possibilidade de isenção está ligada principalmente a doenças que afetam a mobilidade ou comprometem a capacidade de dirigir. Entre os casos mais comuns estão artrite reumatoide, esclerose múltipla, cardiopatia grave, sequelas de AVC, amputações e mastectomia.

A análise ocorre de forma individual, com base na situação de saúde apresentada pelo proprietário do veículo. Para solicitar o benefício, o idoso precisa apresentar um pedido formal junto à Secretaria da Fazenda estadual.

Normalmente, o processo exige laudo médico atualizado, comprovante de residência e documentos do veículo, como o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Em alguns estados, também pode ser exigida perícia complementar para confirmar a limitação funcional informada.

As regras de isenção determinam que o veículo esteja em nome do beneficiário e seja utilizado para uso próprio. Quando o idoso não possui condições de dirigir, existe a possibilidade de outra pessoa ser autorizada para conduzir o automóvel, desde que essa informação esteja registrada durante o processo de solicitação do benefício.

As regras atuais consideram principalmente as condições médicas e os critérios estabelecidos pela legislação estadual responsável pela cobrança do imposto. Além da documentação médica, o pedido pode exigir atenção aos prazos definidos por cada estado. Caso os documentos sejam entregues fora do período estabelecido, a análise poderá ser adiada.