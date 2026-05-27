Na quarta-feira, 27 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza os pagamentos de aposentadorias, pensões, auxílios e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para beneficiários com final 3.

Os depósitos são realizados conforme o valor do benefício e o número final do cartão, sem considerar o dígito verificador. Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os pagamentos começaram em 25 de maio e vão até 8 de junho. Já aqueles que recebem acima do mínimo terão seus depósitos iniciados em 1º de junho, com término previsto também para o dia 8.

Calendário de Pagamento

O calendário de pagamentos do INSS é estruturado para facilitar o acesso dos beneficiários aos seus recursos. Para quem recebe até um salário mínimo, as datas são as seguintes:

Final 1: 25/05

Final 2: 26/05

Final 3: 27/05

Final 4: 28/05

Final 5: 29/05

Final 6: 01/06

Final 7: 02/06

Final 8: 03/06

Final 9: 05/06

Final 0: 08/06

Os segurados têm várias opções para consultar o dia do depósito. É possível utilizar o aplicativo Meu INSS, acessar o site oficial ou ligar para a Central 135, que oferece atendimento gratuito de segunda a sábado. Todas essas opções garantem que os beneficiários possam se informar sobre os pagamentos de forma rápida e prática.

Benefícios do BPC

O BPC é um benefício importante para idosos e pessoas com deficiência. Para receber, é necessário ter 65 anos ou mais ou ser uma pessoa com deficiência, além de comprovar baixa renda. Os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e manter suas informações atualizadas.

O pedido do BPC pode ser feito através do telefone 135, pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou diretamente nas agências da Previdência Social. A documentação necessária inclui um documento de identificação com foto e CPF de todos os membros da família.