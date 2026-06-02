Muitos brasileiros estão ansiosos pela chegada da próxima quarta-feira (3), com um pagamento relacionado ao beneficiários do INSS, que certamente será muito bem-vindo ao orçamento do mês ou até mesmo pensando no futuro.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá continuidade nesta quarta-feira (3) ao calendário de pagamentos referente a aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de maio.

Recebem nesta data os segurados que ganham até um salário mínimo e possuem número final de benefício 8. Também começam a receber os beneficiários que recebem acima do piso nacional e têm cartão com final 3 ou 8.

Créditos: Reprodução/Agência Brasil

Quem recebe o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), garante o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem situação de vulnerabilidade social.

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa e manter os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal.

A data de recebimento é definida pelo número final do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço no cartão. Por exemplo, em um benefício com numeração 0102-4, o número considerado para consulta é o 2.

Os segurados podem verificar informações sobre os depósitos por meio dos seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS;

Portal Meu INSS na internet;

Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Segundo o instituto, o calendário já considera os feriados bancários nacionais. Mesmo em localidades com feriados municipais ou estaduais, os valores permanecem disponíveis para movimentação normalmente.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 26 de maio

Final 2: 27 de maio

Final 3: 28 de maio

Final 4: 29 de maio

Final 5: 30 de maio

Final 6: 1º de junho

Final 7: 2 de junho

Final 8: 3 de junho

Final 9: 5 de junho

Final 0: 8 de junho

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de junho

Finais 2 e 7: 2 de junho

Finais 3 e 8: 3 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 8 de junho

Requisitos para receber o BPC

O benefício é destinado a pessoas que atendam aos seguintes critérios:

Ter 65 anos ou mais, ou possuir deficiência de longo prazo;

Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português com residência regular no país;

Possuir renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo;

Estar inscrito no Cadastro Único com informações atualizadas nos últimos dois anos;

Possuir CPF regularizado para todos os integrantes da família.

O pedido pode ser feito gratuitamente pelos canais oficiais do INSS, sem necessidade de intermediários. As opções incluem:

Aplicativo ou portal Meu INSS;

Central telefônica 135;

Agências da Previdência Social.

Para realizar a solicitação, é necessário apresentar documentos de identificação e CPF de todos os membros da família.

Pedido online pelo Meu INSS

O requerimento pode ser feito integralmente pela internet. O interessado deve:

Acessar o Meu INSS; Informar CPF e senha cadastrados; Selecionar a opção “Do que você precisa?”; Digitar “Benefício assistencial ao idoso” ou o serviço correspondente; Seguir as orientações apresentadas pelo sistema.

O valor do BPC pode ser recebido por meio de cartão magnético fornecido gratuitamente ou depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo beneficiário.

Após a análise do pedido, o INSS comunica o resultado e informa a agência bancária responsável pelo pagamento. Caso o benefício seja negado, é possível apresentar recurso administrativo em até 30 dias.

Benefícios adicionais

Além do pagamento mensal, os beneficiários do BPC podem ter acesso a outras políticas sociais, como:

Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz;

Atendimento e acompanhamento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O INSS reforça que manter o Cadastro Único atualizado é fundamental para evitar bloqueios, suspensões e dificuldades no acesso ao benefício e a outros programas sociais.