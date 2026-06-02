Muitos brasileiros estão ansiosos pela chegada da próxima quarta-feira (3), com um pagamento relacionado ao beneficiários do INSS, que certamente será muito bem-vindo ao orçamento do mês ou até mesmo pensando no futuro.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá continuidade nesta quarta-feira (3) ao calendário de pagamentos referente a aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) de maio.
Recebem nesta data os segurados que ganham até um salário mínimo e possuem número final de benefício 8. Também começam a receber os beneficiários que recebem acima do piso nacional e têm cartão com final 3 ou 8.
Quem recebe o BPC?
O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), garante o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem situação de vulnerabilidade social.
Para ter acesso ao benefício, é necessário atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa e manter os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal.
A data de recebimento é definida pelo número final do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço no cartão. Por exemplo, em um benefício com numeração 0102-4, o número considerado para consulta é o 2.
Os segurados podem verificar informações sobre os depósitos por meio dos seguintes canais:
- Aplicativo Meu INSS;
- Portal Meu INSS na internet;
- Central de Atendimento 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Segundo o instituto, o calendário já considera os feriados bancários nacionais. Mesmo em localidades com feriados municipais ou estaduais, os valores permanecem disponíveis para movimentação normalmente.
Calendário para quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 26 de maio
- Final 2: 27 de maio
- Final 3: 28 de maio
- Final 4: 29 de maio
- Final 5: 30 de maio
- Final 6: 1º de junho
- Final 7: 2 de junho
- Final 8: 3 de junho
- Final 9: 5 de junho
- Final 0: 8 de junho
Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de junho
- Finais 2 e 7: 2 de junho
- Finais 3 e 8: 3 de junho
- Finais 4 e 9: 5 de junho
- Finais 5 e 0: 8 de junho
Requisitos para receber o BPC
O benefício é destinado a pessoas que atendam aos seguintes critérios:
- Ter 65 anos ou mais, ou possuir deficiência de longo prazo;
- Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português com residência regular no país;
- Possuir renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo;
- Estar inscrito no Cadastro Único com informações atualizadas nos últimos dois anos;
- Possuir CPF regularizado para todos os integrantes da família.
O pedido pode ser feito gratuitamente pelos canais oficiais do INSS, sem necessidade de intermediários. As opções incluem:
- Aplicativo ou portal Meu INSS;
- Central telefônica 135;
- Agências da Previdência Social.
Para realizar a solicitação, é necessário apresentar documentos de identificação e CPF de todos os membros da família.
Pedido online pelo Meu INSS
O requerimento pode ser feito integralmente pela internet. O interessado deve:
- Acessar o Meu INSS;
- Informar CPF e senha cadastrados;
- Selecionar a opção “Do que você precisa?”;
- Digitar “Benefício assistencial ao idoso” ou o serviço correspondente;
- Seguir as orientações apresentadas pelo sistema.
O valor do BPC pode ser recebido por meio de cartão magnético fornecido gratuitamente ou depositado em conta-corrente ou poupança indicada pelo beneficiário.
Após a análise do pedido, o INSS comunica o resultado e informa a agência bancária responsável pelo pagamento. Caso o benefício seja negado, é possível apresentar recurso administrativo em até 30 dias.
Benefícios adicionais
Além do pagamento mensal, os beneficiários do BPC podem ter acesso a outras políticas sociais, como:
- Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz;
- Atendimento e acompanhamento nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
O INSS reforça que manter o Cadastro Único atualizado é fundamental para evitar bloqueios, suspensões e dificuldades no acesso ao benefício e a outros programas sociais.
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