Ser beneficiário do Bolsa Família traz algumas vantagens que muitas vezes passam desapercebido por quem tem direito ao programa. Tanto é, que uma delas diz respeito a outro famoso programa no campo da habitação: o Minhas Casa, Minha Vida. E esse importante auxílio diz respeito a parcela podendo ser zerada.

Famílias inscritas no Bolsa Família e no Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem obter isenção total das parcelas para construção ou reforma de imóveis por meio do programa Minha Casa, Minha Vida Rural (MCMV Rural).

A iniciativa atende moradores de áreas rurais com renda familiar anual de até R$ 96 mil, oferecendo diferentes faixas de financiamento e subsídios conforme a renda.

O programa é dividido em três categorias. A Faixa Rural 1 contempla famílias com renda anual de até R$ 31.680; a Faixa Rural 2 atende quem recebe até R$ 52.800 por ano; e a Faixa Rural 3 é destinada a famílias com renda de até R$ 96 mil anuais.

Créditos: Agência Brasil

Nas operações financiadas com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), a prioridade é para famílias com renda de até R$ 40 mil por ano. Para os beneficiários que não têm direito à isenção, a contrapartida corresponde a 1% do valor total da obra.

Os limites de financiamento variam conforme a região do país. Na Região Norte, o teto é de R$ 107 mil para construção de novas moradias, podendo chegar a R$ 112,5 mil quando o projeto inclui cisterna.

Nas demais regiões, o valor máximo é de R$ 97,5 mil, com possibilidade de atingir R$ 102,5 mil em imóveis com reservatório de água. Para reformas, os limites são de R$ 55 mil no Norte e R$ 50 mil nas demais localidades.

A execução dos projetos é realizada por Entidades Organizadoras (EOs), como associações, cooperativas, sindicatos e órgãos públicos estaduais e municipais, que precisam ser habilitados pela Caixa Econômica Federal.

O sistema de pontuação da instituição financeira define a capacidade de contratação de cada entidade, variando entre 50 e 1.000 unidades habitacionais.

Número de pedidos feitos chama atenção

Entre 2023 e 2026, a Caixa recebeu 7.430 pedidos de habilitação, dos quais 5.950 foram aprovados e 1.480 rejeitados por pendências técnicas ou documentais. No mesmo período, mais de 1.200 propostas foram encaminhadas ao Ministério das Cidades, beneficiando cerca de 900 municípios.

O funcionamento do Minha Casa, Minha Vida Rural também foi tema de debate na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados.

Representantes de entidades habitacionais e lideranças comunitárias cobraram maior transparência nos critérios de seleção, na desclassificação de propostas e na redistribuição das metas entre as regiões.

Também foram feitas críticas ao baixo número de moradias destinadas a comunidades quilombolas e às exigências burocráticas impostas às pequenas associações.

Em resposta, o Ministério das Cidades informou que mantém diálogo com as entidades representativas e estuda aperfeiçoar o sistema de pontuação das organizações participantes, além de revisar os critérios de remanejamento das metas para os próximos ciclos de contratação do programa.