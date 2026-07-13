Dinheiro é sempre bem-vindo, principalmente quando vem de um saldo que temos direito. Esse é o caso de quem possui valores de FGTS, podendo sacar até R$ 6,2 mil, em uma importante capital do nosso país.

Estamos falando dos moradores de Porto Velho (RO), que foram afetados pela cheia reconhecida oficialmente pelo governo federal. Os habitantes já podem solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A liberação foi autorizada após a Caixa Econômica Federal habilitar o município para o benefício. O prazo para fazer o pedido termina em 17 de setembro de 2026.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Como funciona o saque calamidade?

O Saque Calamidade é destinado aos trabalhadores que possuem saldo disponível no FGTS e residem em áreas atingidas por desastres naturais reconhecidos pelas autoridades.

A solicitação é realizada exclusivamente pelo aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS), sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.

Para solicitar o benefício, o trabalhador deve acessar a opção “Saques”, selecionar “Solicitar Saque” e escolher a modalidade “Calamidade Pública”. Em seguida, basta preencher as informações solicitadas, indicar uma conta bancária para o depósito do valor e anexar a documentação exigida pelo sistema.

Entre os documentos aceitos para comprovação de residência estão contas de água, energia elétrica, telefone, internet ou TV por assinatura, carnê de IPTU, fatura de cartão de crédito, correspondências bancárias ou de órgãos públicos e outros documentos oficiais emitidos em nome do trabalhador.

Também é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação, como RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN), CNH, Carteira de Trabalho ou passaporte.

Quem não possuir comprovante de endereço poderá apresentar uma declaração emitida pela Prefeitura de Porto Velho atestando residência em uma das áreas afetadas pela enchente, conforme o modelo aceito pela Caixa Econômica Federal.