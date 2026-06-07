Recentemente, os bancos brasileiros alteraram os limites de idade para financiamento habitacional, impactando diretamente o prazo máximo de pagamento. Anteriormente, a soma da idade do mutuário com o prazo do financiamento não poderia ultrapassar 75 anos.

Com a nova resolução CNSP nº 205 da Superintendência de Seguros Privados (Susep), esse limite foi elevado para 80 anos e seis meses, permitindo que pessoas mais velhas tenham acesso a prazos de financiamento mais longos.

Novidades no financiamento habitacional

A mudança na legislação trouxe benefícios significativos para os mutuários. Por exemplo, um indivíduo de 60 anos, que anteriormente poderia contratar um financiamento de apenas 15 anos, agora tem direito a um prazo de até 20 anos e seis meses.

Da mesma forma, alguém com 50 anos pode financiar por até 30 anos. Essa alteração amplia o acesso ao crédito habitacional e possibilita que as parcelas sejam menores ao longo do tempo, tornando o financiamento mais viável para um público mais amplo.

Os principais bancos brasileiros, como Bradesco e Itaú Unibanco, ajustaram seus limites de financiamento, elevando-os de 75 anos para 80 anos e seis meses. O Banco do Brasil fez uma atualização mais modesta, aumentando seu teto de 79 anos e 11 meses para 80 anos, cinco meses e 29 dias.

Em contrapartida, o HSBC decidiu manter o limite anterior de 75 anos. Já a Caixa Econômica Federal, Santander e Banco Real já operavam com o novo teto antes da mudança nas regras do seguro. Com a implementação do novo limite, o CPF do mutuário não será bloqueado para fins de crédito enquanto estiver dentro da cobertura máxima permitida.

Isso significa que trabalhadores mais idosos poderão continuar acessando financiamentos habitacionais sem restrições. No entanto, é importante notar que, embora o prazo tenha sido ampliado, o custo do seguro habitacional tende a aumentar à medida que o mutuário envelhece.