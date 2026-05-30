Quem possui cachorro em uma cidade turística passará a pagar uma taxa anual de cerca de R$ 590 por animal a partir de 2026. A medida foi criada para reduzir os impactos causados pelos pets em áreas públicas, justamente em um local conhecido pelo grande fluxo de visitantes ao longo do ano.

A nova cobrança será aplicada em Bolzano, cidade localizada na Itália que decidiu criar uma taxa específica para tutores de cães. Os moradores terão que pagar 100 euros por ano por cada animal registrado, enquanto turistas que viajarem com os pets precisarão desembolsar 1,50 euro por dia.

Segundo as autoridades locais, a ideia é usar o dinheiro arrecadado para reforçar a limpeza urbana e também criar parques exclusivos para cães e seus tutores. No entanto, parte da população teme que os animais acabem perdendo espaço nos parques tradicionais da cidade.

Outra medida que chamou atenção foi o pedido para que os donos registrem o DNA dos cães. A intenção é identificar os tutores que não recolhem as fezes deixadas nas ruas, algo que vem gerando reclamações frequentes entre moradores e visitantes da região turística.

Quem não cumprir as regras de limpeza poderá receber multas de até 600 euros, valor que ultrapassa R$ 3.700 na conversão aproximada. Por outro lado, aqueles que já pagaram pelo registro genético dos animais terão isenção da nova taxa durante dois anos.

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Medidas dividiram opiniões entre moradores

Luis Walcher, integrante do governo local, afirmou que a proposta busca incentivar a adesão ao sistema de identificação genética e também punir tutores considerados irresponsáveis. Além disso, as autoridades reforçam que Bolzano pretende preservar a imagem de destino sustentável.

Mesmo assim, as novas cobranças acabaram dividindo opiniões na cidade italiana. Enquanto alguns moradores defendem as medidas para manter os espaços públicos mais limpos e organizados, outros consideram as taxas exageradas e até discriminatórias contra quem possui animais de estimação.