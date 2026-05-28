Em maio de 2026, o programa Gás do Povo trouxe um aumento significativo no valor do auxílio para as famílias de baixa renda em 22 estados brasileiros. Este reajuste, que adiciona R$ 10 ao valor do voucher, é uma resposta às oscilações nos preços dos combustíveis e visa garantir que as famílias possam realizar a recarga de botijões de gás de 13 quilos sem custos adicionais.

Uma das principais alterações do programa Gás do Povo é a transição de um pagamento em espécie para um voucher eletrônico. Essa mudança tem como objetivo assegurar que os recursos sejam utilizados exclusivamente para a compra de gás, evitando que o benefício seja desviado para outras finalidades.

Quem pode ser beneficiado

O programa Gás do Povo é direcionado a famílias com renda mensal de até R$ 810,50 por pessoa, equivalente a meio salário mínimo. Para ter acesso ao benefício, é fundamental que os interessados mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado nos últimos dois anos.

Os cidadãos podem verificar a disponibilidade do código de recarga por meio de canais digitais, como o aplicativo Caixa Tem e o portal oficial do programa. Essa verificação é essencial, uma vez que o benefício agora possui validade e deve ser utilizado dentro de um ciclo estipulado.

Para retirar o auxílio, o beneficiário deve apresentar o CPF e o código recebido por SMS na revenda autorizada. Os prazos para utilização do código de recarga variam conforme o número de pessoas na família e a data de ingresso no programa.

Famílias com 2 ou 3 pessoas que ingressaram em 23 de fevereiro têm até 31 de maio para utilizar o código. Já as famílias com 4 ou mais pessoas que ingressaram na mesma data também têm o mesmo prazo. Para aquelas que entraram em março, os prazos são ligeiramente diferentes, com algumas até 30 de junho de 2026.