Conhecida como uma das cidades mais bonitas do Brasil, Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, ostenta o título de “melhor internet do país”. Mas é tanta beleza que o lugar oferece aos moradores e turistas que fica até difícil ignorar a paisagem para focar no celular.

Búzios é famosa por seu charme: uma antiga vila de pescadores com uma geografia privilegiada que contempla mais de 20 praias e formações rochosas únicas. As praias de mar calmo são ideais para famílias e quem prefere dar um mergulho com tranquilidade, enquanto o mar aberto é a pedida dos surfistas.

Além das praias, a península proporciona mirantes e formações geológicas, como a Ponta da Lagoinha, também chamada de “Himalaia Brasileiro” devido à sua importância geológica, que possui formações rochosas que criam piscinas naturais entre as pedras. Também destacam-se o Mirante do Pai Vitório e o Mirante do Forno e de João Fernandes.

Créditos: Reprodução / Prefeitura de Armação dos Búzios

Para quem gosta de caminhar e explorar a natureza, a Serra das Emerências, a Trilha da Praia Brava para o Olho de Boi e a APA Pau-Brasil são os destinos certos. E, como não poderia deixar de faltar, presenciar o pôr do sol na Orla Bardot ou Porto da Barra (Manguinhos), é um evento à parte.

Búzios tem a melhor internet do Brasil

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Armação de Búzios ocupa a primeira posição do ranking das cidades com a melhor internet do Brasil. Os dados constam na análise anual do órgão sobre a qualidade de conexão do País, o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC).

Para calcular o IBC, são comparados dados como a porcentagem da população com acesso banda larga, 4G ou 5G, e fibra ótica. Nesse sentido, o município carioca alcança uma pontuação de 95,76, ficando à frente de Bertioga (SP) e Xangri-lá (RS).