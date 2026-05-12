O porte de arma voltou a ser pauta no Congresso Nacional. Propostas que vêm sendo analisadas pelos parlamentares visam mudanças no Estatuto do Desarmamento, incluindo grupos que alegam enfrentar riscos frequentes no exercício da função. A depender do caminho das discussões, poderemos ver mudanças acontecendo nos próximos meses.

Recentemente, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou um projeto que autoriza o porte de arma de fogo para parte dos agentes de trânsito. Diante do aumento de situações de risco durante fiscalizações e abordagens, muitas vezes em cenários de conflito, o porte serviria para dar mais segurança aos profissionais.

Já um outro projeto, este em discussão, coloca em perspectiva o armamento para agentes de fiscalização ambiental que atuam em atividades externas, especialmente em regiões como a Amazônia e o Pantanal. Seria uma medida para garantir a segurança de servidores que lidam com crimes ambientais e, em alguns casos, com a presença de grupos armados.

Créditos: Unplash/Thomas Tucker



Apesar do avanço das propostas em comissões, nenhuma mudança entrou em vigor até o momento. Os textos, vale destacar, precisam cumprir todas as etapas do processo legislativo. Caso aprovadas e sancionadas, aí sim passarão a ter validade prática.

Ampliação do porte de arma é discutida no Brasil

Além das profissões já citadas, também estão em pauta as ampliações de porte para vigilantes e agentes de segurança privada, permitindo o uso de arma 24 horas por dia, inclusive fora do expediente, e para servidores de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

São projetos, conforme citado anteriormente, que precisam passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, etapa essencial para avaliar a legalidade. O processo exige, também, aprovação da Câmara e do Senado, bem como sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Até lá, os textos podem sofrer alterações. O argumento, em todos os casos, coloca em perspectiva as situações de tensão durante fiscalizações e diligências enfrentadas pelos profissionais cotidianamente.