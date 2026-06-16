Dinheiro é sempre bem-vindo, principalmente quando é esperado para a aquele complemento na renda ou até mesmo para algo importante no planejamento. Sobre essa situação, uma ótima notícia chega aos beneficiários com NIS final 1 do Bolsa Família.

O calendário do programa já reúne as datas de pagamento previstas para todo o ano. Os repasses são realizados pela Caixa Econômica Federal e a data de recebimento varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), informado no cartão do Bolsa.

Os beneficiários com NIS terminado em 1 recebem no primeiro dia do calendário. Em seguida, os pagamentos são liberados para os demais finais de NIS, de forma escalonada, até contemplar os beneficiários com dígito final 0.

Os depósitos são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado, com início no dia 10 e conclusão antes do Natal. Vale lembrar que as parcelas permanecem disponíveis para saque por até 120 dias após a data de liberação.

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Valores do Bolsa Família em 2026

O programa mantém um valor mínimo de R$ 600 por família e prevê pagamentos adicionais para determinados grupos.

Entre os benefícios complementares estão:

Benefício Variável Familiar Nutriz: seis parcelas de R$ 50 destinadas às mães de bebês de até seis meses de idade;

Adicional de R$ 50 para gestantes e mães que estão amamentando;

Adicional de R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos;

Adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Calendário de pagamentos de junho de 2026, com NIS 1 recebendo nesta quarta-feira (17)

Os pagamentos de junho seguem o seguinte cronograma:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho



Os beneficiários podem obter informações sobre pagamentos e calendário por diferentes canais de atendimento. O número 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), fornece informações sobre o programa e também recebe denúncias.

O ministério ainda disponibiliza atendimento por WhatsApp, chat, formulário eletrônico, Telegram e unidades presenciais. Já o número 111, da Caixa Econômica Federal, reúne informações relacionadas ao cartão e ao saque do benefício.

Também é possível acompanhar o calendário e consultar dados do programa por meio do aplicativo oficial do Bolsa Família, disponível gratuitamente para smartphones.

Podem receber o Bolsa Família as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além do critério de renda, é necessário estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), principal base de informações do governo para programas sociais.

Os beneficiários também precisam cumprir algumas condições, como: