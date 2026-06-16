Impedido de registrar novos jogadores por conta de um transfer ban, o Corinthians tem trabalhado para garantir a permanência de peças importantes do elenco. Uma delas é o meia-atacante Kayke, de 22 anos de idade, tratado como novo “xodó” de Fernando Diniz.

De acordo com informações da Itatiaia, a diretoria alvinegra já alinhou um novo contrato junto ao estafe do garoto. O vínculo deve ser firmado de fato na reapresentação do elenco, que está de férias devido a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo.

O compromisso valerá somente até junho de 2027. Isso se deve ao fato de existir uma preocupação em relação a condição física do atleta, que se recupera de uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Antes esquecido por Dorival Júnior, ele passou a ganhar oportunidades sob o comando de Diniz.

O técnico corintiano acionou o meia em cinco oportunidades. Em uma delas, diante do Platense, fora de casa, pela Copa Libertadores, ele marcou seu primeiro gol atuando pelo profissional. O bom momento, no entanto, foi interrompido pela grave contusão que o tirará dos gramados por um longo período.

Créditos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians quer renovar com outra cria do terrão

Além de Kayke, o Timão também negocia a renovação de Gui Amorim, meio-campista considerado uma das principais promessas da base. O vínculo do garoto de 18 anos é válido só até 31 de julho de 2027 e precisa ser ampliado para o clube não correr o risco de perdê-lo de graça.

Se a renovação não acontecer até lá, ele poderá assinar com qualquer outra equipe a partir de janeiro do ano que vem. Por essa razão, a diretoria corintiana já abriu conversas com os representantes do jovem. O vínculo deve ser ampliado até 2028, com possibilidade de renovação automática por mais dois anos caso metas sejam batidas.